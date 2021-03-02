 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

02 марта

01 марта

Популярное

В Улан-Удэ откроется выставка современного искусства

В Улан-Удэ откроется выставка современного искусства
Общество,  Фото:pixabay.com
Жителям Бурятии представят работы, объединённые темой свободы и независимости духа

6 марта в Улан-Удэ открывается выставка современного искусства «II – Сулдэ». В экспозиции художественного музея имени Ц.С. Сампилова будут представлены и фигуративное, и нефигуративное искусство, живопись, печатная графика, скульптура, керамика, арт-объекты, видео-арт и инсталляции.

Среди материалов, которыми пользуются художники выставки, есть и самые привычные: холст, бумага, фанера, масло, акрил; и традиционные для Бурятии: войлок, простое тканое полотно, керамика; и современные медиа: видеография, дигитальная графика.

- Выставка – всегда путешествие в неизведанную страну, с открытием новых, интересных имён (Р.Доржиева, А. Гарматарова, М. Дементьева, М. Инкижинова, Д. Кантакова) и встреча с давно знакомыми и именитыми художниками (А. Дугарова, З. Дугаров, Л.Воронцова, С. Хомонова, Н. Супонина и другими), - сообщает пресс-служба национального музея.

Напомним, что в 2017 году в художественном музее открылась первая выставка экспериментального искусства «I-Сулдэ» - совместный проект художников Бурятии. «II-Сулдэ» 2021 года – продолжение полюбившейся художниками темы свободы и независимости духа, силы и нежности творческой души человека. Выставка служит общей идее открытости и взаимодействия, искусству без границ.

Выставка будет работать до 21 марта.

Возрастное ограничение 12+
выставка Бурятия музей Улан-Удэ национальный музей
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Улан-Удэ проведут конкурс на скульптуру для аэропорта
В Улан-Удэ проведут конкурс на скульптуру для аэропорта
Общество, 02.03.2021
Скульптура должна олицетворять образы Бурятии
В Иркутске завершился Байкальский международный арт-фестиваль
В Иркутске завершился Байкальский международный арт-фестиваль
Общество, 02.03.2021
Одним из членов жюри стала заслуженная артистка России Наталья Бондарчук
Шахматисты Бурятии выиграли 2 медали чемпионата ДФО
Шахматисты Бурятии выиграли 2 медали чемпионата ДФО
Общество, 02.03.2021
Призёрами стали Антон Тугарин и Сойжина Комиссарова
В Улан-Удэ откроется выставка современного искусства
В Улан-Удэ откроется выставка современного искусства
Общество, 02.03.2021
Жителям Бурятии представят работы, объединённые темой свободы и независимости духа
Пловчиха из Бурятии завоевала 3 «золота» чемпионата ДФО
Пловчиха из Бурятии завоевала 3 «золота» чемпионата ДФО
Общество, 02.03.2021
Также у неё одна серебряная награда
В Бурятии скорбят по умершему в центре Улан-Удэ преподавателю
В Бурятии скорбят по умершему в центре Улан-Удэ преподавателю
Общество, 02.03.2021
Александр Эрдынеев умер, выходя из учебного корпуса
В Бурятии приюты для животных получили бесплатно пиломатериалы
В Бурятии приюты для животных получили бесплатно пиломатериалы
Общество, 02.03.2021
Приюты для бездомных собак нуждаются в помощи волонтёров
Год Байкала в Иркутской области откроют звёзды хоккея
Год Байкала в Иркутской области откроют звёзды хоккея
Общество, 02.03.2021
Праздничные мероприятия пройдут с 7 по 9 марта
Жителей Бурятии зовут стать лесными пожарными
Жителей Бурятии зовут стать лесными пожарными
Общество, 02.03.2021
Также идёт набор десантников-парашютистов

В Бурятии пройдёт рыбалка «Северная лунка»
В Бурятии пройдёт рыбалка «Северная лунка»
Общество, 02.03.2021
Победителям достанутся практичные призы
В Иркутске и в Улан-Удэ завтра завоют сирены
Общество, 02.03.2021
Горожан просят сохранять спокойствие
Жителей Бурятии возмутил запах краски в здании администрации
Жителей Бурятии возмутил запах краски в здании администрации
Общество, 02.03.2021
Ремонт проводился в подвальном помещении
В Улан-Удэ два водителя не уступили проезд «скорой»
В Улан-Удэ два водителя не уступили проезд «скорой»
Общество, 02.03.2021
Медикам «скорой» пришлось идти пешком из-за упрямых водителей
Жители Бурятии сделали более 140 тысяч простираний
Жители Бурятии сделали более 140 тысяч простираний
Общество, 02.03.2021
Абсолютной рекордсменкой стала жительница Курумкана

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^