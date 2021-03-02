В Улан-Удэ откроется выставка современного искусства

Жителям Бурятии представят работы, объединённые темой свободы и независимости духа



6 марта в Улан-Удэ открывается выставка современного искусства «II – Сулдэ». В экспозиции художественного музея имени Ц.С. Сампилова будут представлены и фигуративное, и нефигуративное искусство, живопись, печатная графика, скульптура, керамика, арт-объекты, видео-арт и инсталляции.



Среди материалов, которыми пользуются художники выставки, есть и самые привычные: холст, бумага, фанера, масло, акрил; и традиционные для Бурятии: войлок, простое тканое полотно, керамика; и современные медиа: видеография, дигитальная графика.



- Выставка – всегда путешествие в неизведанную страну, с открытием новых, интересных имён (Р.Доржиева, А. Гарматарова, М. Дементьева, М. Инкижинова, Д. Кантакова) и встреча с давно знакомыми и именитыми художниками (А. Дугарова, З. Дугаров, Л.Воронцова, С. Хомонова, Н. Супонина и другими), - сообщает пресс-служба национального музея.



Напомним, что в 2017 году в художественном музее открылась первая выставка экспериментального искусства «I-Сулдэ» - совместный проект художников Бурятии. «II-Сулдэ» 2021 года – продолжение полюбившейся художниками темы свободы и независимости духа, силы и нежности творческой души человека. Выставка служит общей идее открытости и взаимодействия, искусству без границ.



Выставка будет работать до 21 марта.



Возрастное ограничение 12+

