В Улан-Удэ потеплеет до -6

Общество, Фото: Сергей Тарасенко, из архива

В республике ожидается порывистый холодный ветер



По данным Бурятского гидрометцентра, 3 марта по республике местами небольшой снег. Ветер северо-западный 5-10, в отдельных районах днём до 16 м/с. Температура ночью -13,-18, местами -23,-28, по северу местами -32,-37, днём -6,-11, местами по югу и юго-западу 0,-5, по северу -15,-20.



В Улан-Удэ ночью без существенных осадков, днём небольшой снег. Ветер северо-западный 3-8, днём порывы 9-14 м/с. Температура ночью -15,-17, днём -6,-8.