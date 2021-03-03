В республике ожидается порывистый холодный ветер
По данным Бурятского гидрометцентра, 3 марта по республике местами небольшой снег. Ветер северо-западный 5-10, в отдельных районах днём до 16 м/с. Температура ночью -13,-18, местами -23,-28, по северу местами -32,-37, днём -6,-11, местами по югу и юго-западу 0,-5, по северу -15,-20.
В Улан-Удэ ночью без существенных осадков, днём небольшой снег. Ветер северо-западный 3-8, днём порывы 9-14 м/с. Температура ночью -15,-17, днём -6,-8.
В Улан-Удэ потеплеет до -6
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