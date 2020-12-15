В Улан-Удэ «управляшкам» раз в неделю выдают дезраствор

Дезраствор выдаётся по пять литров



В Улан-Удэ каждую среду сотрудники МУП «Водоканал» выдают дезинфицирующее средство управляющим организациям и ТСЖ для обработки мест общего пользования в многоквартирных жилых домах. Дезраствор можно получить с 13:00 до 16:00 по адресу: ул. Борсоева, 101.



При себе необходимо иметь документы об организации и количестве домов, находящихся в управлении, а также тару под дезинфицирующий раствор. Выдача раствора производится из расчёта пять литров на один дом.



- Санитарная обработка дезинфицирующими средствами подъездов должна производиться по графику. Районные администрации города контролируют проведение дезинфекции мест общего пользования в многоквартирных домах. Жители города могут самостоятельно сообщать о случаях выявления фактов несоблюдения дезинфекционного режима управляющих компаний и ТСЖ, - сообщили в пресс-службе мэрии.



Телефоны, по которым можно сообщить о нарушении:



администрация Советского района: 21-56-46,

администрация Октябрьского района: 41-70-36,

администрация Железнодорожного района: 44-89-33.



Телефоны работают с 8:30 до 17:30 каждый день, кроме субботы и воскресенья. Также можно сообщить о неудовлетворительной работе своей управляющей компании на электронную почту управления муниципальной жилищной инспекции umzi@ulan-ude-eg.ru.

