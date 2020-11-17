В Бурятии свыше 2500 военнослужащих повысили классную квалификацию

Сдавшие нормативы стали «мастерами» и специалистами 1 и 2 класса



В Бурятии в соединениях и воинских частях Восточного военного округа прошли контрольные занятия, в ходе которых военнослужащие сдали зачёты на присвоение или подтверждение классной квалификации. По результатам свыше 2,5 тысяч офицеров, прапорщиков, сержантов и рядовых повысили классность до «мастера» и специалистов 1 и 2 класса.



В обязательном порядке испытания на классную специальность прошли военные специалисты инженерных, ремонтных подразделений, подразделений связи, специалистов радиоэлектронной борьбы, артиллеристов, а также наводчики, снайперы, гранатометчики и другие подразделения.



В ходе испытаний военнослужащие выполняли нормативы по развертыванию техники связи и работе на ней, оборудованию колонных путей, разминированию минно-взрывных заграждений, выполнение нормативов по РХБ защите, а также нормативы по огневой подготовке и вождению боевых машин, физической подготовке. Об этом сообщает пресс-служба Восточного военного округа.

