Старший брат решил подождать сестру
Родные брат и сестра Анастасия и Иван Ушаковы, жители села Кангил Нерчинского района Забайкальского края, в один день вступили в брак. Анастасия вышла замуж за Михаила, а Иван женился на Александре.
- Старший Иван мог зарегистрировать свой брак месяцем раньше, – рассказала заведующая Нерчинским отделом ЗАГС Татьяна Попович. – Однако он решил подождать сестру, чтобы их свадьбы состоялись в один день. Обе девушки взяли фамилии мужей. Теперь у нас две новые семьи: Иван и Александра Ушаковы и Михаил и Анастасия Швецовы. Я работаю здесь десять лет, за это время подобных случаев у нас не было.
Население Нерчинского района составляет более 27000 человек, и в год здесь регистрируют около двухсот браков. С начала года в этом районе сыграли более 110 свадеб, а всего по Забайкальскому краю за семь месяцев зарегистрировано почти три тысячи заключенных браков, сообщает пресс-служба департамента ЗАГС Забайкальского края.
В Забайкалье одновременно сыграли свадьбы брат и сестра
Общество, Фото:
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