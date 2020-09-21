В Забайкалье одновременно сыграли свадьбы брат и сестра

Общество, Фото: пресс-служба департамента ЗАГС Забайкальского края

Старший брат решил подождать сестру



Родные брат и сестра Анастасия и Иван Ушаковы, жители села Кангил Нерчинского района Забайкальского края, в один день вступили в брак. Анастасия вышла замуж за Михаила, а Иван женился на Александре.



- Старший Иван мог зарегистрировать свой брак месяцем раньше, – рассказала заведующая Нерчинским отделом ЗАГС Татьяна Попович. – Однако он решил подождать сестру, чтобы их свадьбы состоялись в один день. Обе девушки взяли фамилии мужей. Теперь у нас две новые семьи: Иван и Александра Ушаковы и Михаил и Анастасия Швецовы. Я работаю здесь десять лет, за это время подобных случаев у нас не было.



Население Нерчинского района составляет более 27000 человек, и в год здесь регистрируют около двухсот браков. С начала года в этом районе сыграли более 110 свадеб, а всего по Забайкальскому краю за семь месяцев зарегистрировано почти три тысячи заключенных браков, сообщает пресс-служба департамента ЗАГС Забайкальского края.

