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Труженица тыла из Кяхтинского района Бурятии отметила 95-летие

Труженица тыла из Кяхтинского района Бурятии отметила 95-летие
Общество,  Фото:пресс-служба минсоцзащиты РБ
Долгожительнице вручили поздравления от Владимира Путина и Алексея Цыденова

В Бурятии 95 лет исполнилось труженику тыла, вдове участника Великой Отечественной войны Валентине Нацуковне Доржиевой.

Валентина Доржиева родилась в селе Мурочи Кяхтинского района. Её отец Нацаг Чагдурович Доржиев в конце 1941 года ушёл на фронт и не вернулся. Мать Дулгар Доржиева умерла, когда дочерям было всего 3,5 и 5 лет.

После 7 класса, а это было в 1942 году, Валентина пошла работать на Чикойский завод, где трудилась на разных участках и цехах, даже в качестве кочегара. В 1946 году переехала с сестрой в Кяхту, устроилась в Горкомхоз счетоводом. В апреле 1949 года была назначена бухгалтером Горжилуправления, а с 1962 года работала старшим бухгалтером Горкомхоза. В 1947 году вышла замуж за участника Великой Отечественной войны Петра Жаргаловича Дансарунова, с которым они воспитали 5 детей.

В 1975 году Валентина Нацуковна ушла на заслуженный отдых, но при этом продолжала трудиться старшим бухгалтером в Кяхтинском межлесхозе. За добросовестный и честный труд, за активное участие в жизни трудового коллектива она получила множество почётных грамот, благодарностей. Отмечена грамотой министерства коммунального хозяйства РСФСР за отличие в социалистическом соревновании работников жилищно-коммунального хозяйства. Как труженица тыла и вдова ветерана была награждена юбилейными медалями Победы в Великой Отечественной войне.

Валентину Нацуковну с юбилеем поздравляли представители администрации, отдела социальной защиты населения по Кяхтинскому району, совета ветеранов и других организаций. Ей вручили поздравительный адрес от президента России Владимира Путина и главы Бурятии Алексея Цыденова, а также сертификат на единовременную денежную выплату. Об этом сообщает пресс-служба минсоцзащиты РБ.
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