 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

07 Августа

06 Августа

Популярное

В Улан-Удэ появилась первая интерактивная детская площадка

В Улан-Удэ появилась первая интерактивная детская площадка
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Авторы вдохновились примером Иркутска

Во дворе дома по улице Борсоева, 71 в Улан-Удэ на месте пустыря появилась новая интерактивная детская площадка. Кроме стандартных элементов на новой площадке установили развивающую доску, стол с машинками, гаражами, уличную библиотеку. Особой популярность у детей пользуется интерактивная доска со шнурами с петлями, выключателями, дверными замки и т. д. Все элементы подсвечиваются и имеют звуковое сопровождение.

– Я увидел в Иркутске такую площадку. Понравилась, решил организовать такую у нас в городе. В этом дворе много детей. Теперь многие родители пишут в наших чатах слова благодарности за новую площадку, – сообщил директор ООО «ЖЭУ-2» Никанор Шалтыков.

Кроме того, теперь у детей и взрослых появилась возможность не только играть, но и читать книги в уличной библиотеке. Здесь разные книги для детей и их родителей.

Также в этом дворе установили пандус для удобства маломобильной группы населения и поручни возле подъездов и в тамбурах для пенсионеров, сообщили в пресс-службе администрации города.





детские площадки
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Улан-Удэ появилась первая интерактивная детская площадка
В Улан-Удэ появилась первая интерактивная детская площадка
Общество, 07.08.2020
Авторы вдохновились примером Иркутска
В Улан-Удэ «зебра» упёрлась в кусты
В Улан-Удэ «зебра» упёрлась в кусты
Общество, 07.08.2020
Странный пешеходный переход появился на улице Жердева
На выходные в Бурятии передали штормовое предупреждение
На выходные в Бурятии передали штормовое предупреждение
Общество, 07.08.2020
Прогнозируется шквалистый ветер и ливни
Перепись покажет численность малочисленных народов Бурятии
Перепись покажет численность малочисленных народов Бурятии
Общество, 07.08.2020
9 августа будет отмечаться Всемирный день коренных народов мира
На стихи инженера-механика записали песню «Моя Бурятия»
На стихи инженера-механика записали песню «Моя Бурятия»
Общество, 07.08.2020
В песне поётся о природе Бурятии и прекрасной юношеской любви. ВИДЕО
На севере Бурятии электрические сети готовят к зиме
На севере Бурятии электрические сети готовят к зиме
Общество, 07.08.2020
Сейчас энергетики проводят ремонтные работы в посёлке Таксимо
Песни улан-удэнской панк-рок-группы «Аборт мозга» купили для сериала
Песни улан-удэнской панк-рок-группы «Аборт мозга» купили для сериала
Общество, 07.08.2020
Об этом рассказала солистка группы Наталья Семёнова
В Улан-Удэ распределили свободные места в детсады
В Улан-Удэ распределили свободные места в детсады
Общество, 07.08.2020
Процедура комплектования прошла в автоматическом режиме
В Бурятии не хватает более 600 врачей
В Бурятии не хватает более 600 врачей
Общество, 07.08.2020
Наибольший дефицит кадров среди анестезиологов-реаниматологов
188 дольщиков жилого комплекса в Иркутске не могут получить ключи
188 дольщиков жилого комплекса в Иркутске не могут получить ключи
Общество, 07.08.2020
Застройщик заявил, что его компания стала заложником правовой коллизии
В Байкальском заповеднике завершился иклюзивный волонтёрский проект
В Байкальском заповеднике завершился иклюзивный волонтёрский проект
Общество, 07.08.2020
Волонтёры привели в порядок дорожки и ограждения
В Улан-Удэ осуждённых научили готовить окрошку
В Улан-Удэ осуждённых научили готовить окрошку
Общество, 07.08.2020
Мастер-класс прошёл в женской колонии

Позитив

Профилактика

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^