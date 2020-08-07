В Улан-Удэ появилась первая интерактивная детская площадка

Авторы вдохновились примером Иркутска



Во дворе дома по улице Борсоева, 71 в Улан-Удэ на месте пустыря появилась новая интерактивная детская площадка. Кроме стандартных элементов на новой площадке установили развивающую доску, стол с машинками, гаражами, уличную библиотеку. Особой популярность у детей пользуется интерактивная доска со шнурами с петлями, выключателями, дверными замки и т. д. Все элементы подсвечиваются и имеют звуковое сопровождение.



– Я увидел в Иркутске такую площадку. Понравилась, решил организовать такую у нас в городе. В этом дворе много детей. Теперь многие родители пишут в наших чатах слова благодарности за новую площадку, – сообщил директор ООО «ЖЭУ-2» Никанор Шалтыков.



Кроме того, теперь у детей и взрослых появилась возможность не только играть, но и читать книги в уличной библиотеке. Здесь разные книги для детей и их родителей.



Также в этом дворе установили пандус для удобства маломобильной группы населения и поручни возле подъездов и в тамбурах для пенсионеров, сообщили в пресс-службе администрации города.











