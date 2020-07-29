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Певец из Бурятии представил новый клип про любовную историю

Певец из Бурятии представил новый клип про любовную историю
Общество, 
Певец Сергей Бураченков снял клип в родном Баргузине

Певец из Бурятии Сергей Бураченков выпустил новый клип на песню «Остановиться не могу». В клипе развернулась любовная драма между парнем и девушкой, в которую он безответно влюблён.


Видео Сергей снял на своей малой родине в селе Баргузин, показав зрителям несколько красивых мест Баргузинского района.

- Клип получился автобиографическим, поскольку я пережил эту историю вместе с песней, - рассказал «Байкал-Daily» Сергей Бураченков. – Хочется пожелать всем, кто его посмотрит: будьте счастливы и любимы своими вторыми половинками!

Слова для песни написал друг исполнителя Андрей Картавцев, музыка была использована из композиции Юрия Шатунова. Меньше чем за неделю работа видео набрало 17 тысяч просмотров. «Молодцы», «Супер», «Ждём новых клипов», - оставляют комментарии пользователи.

Как сообщал «Байкал-Daily», весной 2019 года Сергей Бураченков представил клип «В Баргузин еду я», посвящённый месту, где вырос.

Год назад певец выпустил музыкальный альбом. В него вошли авторские композиции, а также песни других авторов, на исполнение которых музыкант получил разрешение. В том числе разрешение спеть композицию «Ты моё счастье» Сергею дал лично Филипп Киркоров. Сергей был администратором его фан-клуба в Улан-Удэ.

Сергея давно уже называют «бурятским Юрием Шатуновым» из-за схожего голоса и стиля исполнения. Самого певца это ничуть не огорчает, тем более, что и сам Шатунов одобрил творчества исполнителя из Бурятии.


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