Певец из Бурятии представил новый клип про любовную историю

Певец из Бурятии Сергей Бураченков выпустил новый клип на песню «Остановиться не могу». В клипе развернулась любовная драма между парнем и девушкой, в которую он безответно влюблён.







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- Клип получился автобиографическим, поскольку я пережил эту историю вместе с песней, - рассказал «Байкал-Daily» Сергей Бураченков. – Хочется пожелать всем, кто его посмотрит: будьте счастливы и любимы своими вторыми половинками!





