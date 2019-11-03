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«В Баргузин еду я»: Певец из Бурятии снял клип о малой родине

«В Баргузин еду я»: Певец из Бурятии снял клип о малой родине
Общество, 
«На душе моей тепло – еду я в своё село». Исполнитель Сергей Бураченков представил клип на «танцевальную» песню о Баргузинском районе

1 ноября певец Сергей Бураченков выпустил новый клип «В Баргузин еду я». Песня посвящена селу Баргузин, где родился и вырос Сергей.

- Я давно хотел написать про свою родину танцевальную и энергичную песню. Этот мотив подошёл так, как мне нужно, - рассказал «Байкал-Daily» исполнитель.

В клипе Сергей едет по заснеженной дороге из Улан-Удэ в Баргузин.

«На душе моей тепло – еду я своё село, - поёт артист. – Ждут меня мать и отец. И братан ещё юнец». 



Песню и клип он посвятил всем уроженцам Баргузинского района или тем, кто хоть раз был в этих красивых краях.

Пользователи работу оценили положительно, они оставляют комментарии: «Молодец», «Красавчик», «Классная песня». Сергею предложили также снять ещё один клип, показав своих родителей, реку Баргузин и работу рыбаков. Певец обещал подумать и, возможно, воплотить идею в жизнь.

- Творческие планы огромные. Хочу записать новый альбом для моих слушателей и съездить в Монголию на Новый год, так как давно туда зовут. В канун Нового года хочу запустить акцию – «Благотворительный Дед Мороз». Будем ходить по домам и радовать ребятишек, - поделился Сергей.

«Байкал-Daily» уже сообщал об исполнителе Сергее Бураченкове, который весной 2019 года выпустил музыкальный альбом. В него вошли авторские композиции, а также песни других авторов, на исполнение которых музыкант получил разрешение. В том числе разрешение спеть композицию «Ты моё счастье» Сергею дал лично Филипп Киркоров.

Сергей Бураченков общался с Киркоровым, так как был администратором его фан-клуба в Улан-Удэ. Также Сергея знаком и с другими звёздами российской эстрады. Помимо этого, он работал со звёздами бурятской эстрады в театре Зоригто и Нонны Тогочиевых.

В соцсетях Сергея называют «бурятским Юрием Шатуновым» из-за схожего голоса и стиля исполнения. Однако улан-удэнца это не смущает, ведь такого стиля в Бурятии больше нет ни у кого. Да и сам Юра Шатунов одобрил творчество Сергея, порекомендовав ему «не останавливаться».

Профильного музыкального образования Сергей Бураченков не имеет. Он окончил ВСГУТУ, по специальности, далёкой от творчества, - «Антикризисное управление и управление персоналом». Однако периодически выступает на концертах. Этим летом пел на большом событии в Монголии, где заработал «чемодан денег» - с артистом расплатились тугриками.

— Волнуюсь ли я перед выходом на сцену? Отвечу: «Всегда!». Потому что я уважаю своих зрителей, которые всегда ждут и которые аплодируют, даже когда ещё не вышел к ним. А настоящий артист всегда волнуется перед выходом на сцену, несмотря на то, какого уровня этот артист! – говорил Сергей.

музыканты клип
 
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