Жителей республики просят сохранять спокойствие
В Бурятии завтра, 29 июля, пройдёт плановая проверка работоспособности комплексной системы экстренного оповещения населения.
С 10.00 до 11.00 часов будут запущены электросирены для передачи сигнала «Внимание всем!» с речевым сопровождением «Внимание! Проводится проверка системы оповещения». Речевой сигнал повторяется три раза.
Жителей Бурятии просят соблюдать спокойствие. Подобная проверка проводится в республике ежемесячно в последнюю среду месяца, сообщили в пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС.
В Бурятии завтра завоют сирены
Общество, Фото:
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