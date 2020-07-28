В Бурятии завтра завоют сирены

Жителей республики просят сохранять спокойствие



В Бурятии завтра, 29 июля, пройдёт плановая проверка работоспособности комплексной системы экстренного оповещения населения.



С 10.00 до 11.00 часов будут запущены электросирены для передачи сигнала «Внимание всем!» с речевым сопровождением «Внимание! Проводится проверка системы оповещения». Речевой сигнал повторяется три раза.



Жителей Бурятии просят соблюдать спокойствие. Подобная проверка проводится в республике ежемесячно в последнюю среду месяца, сообщили в пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС.







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