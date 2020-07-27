В Улан-Удэ невероятно ленивые жильцы развели огромную свалку

Волонтёрам даже не хватило мусорных мешков, чтобы полностью убрать свалку



Рядом с домом на улице Лимонова, 14 в Улан-Удэ много лет росла нелегальная свалка. Это крайне удивило волонтёров, приехавших на уборку, ведь мусорные баки стоят совсем рядом.



- Удивительно происхождение свалки рядом с домом на улице Лимонова, 14. Благоустроенные многоквартирные дома, рядом стоят капитальные гаражи с хорошими дорогими авто. Чистые контейнеры для мусора. Видно, что регулярно обслуживаются. Видел даже дворников, усердно подметающих двор. И напротив этой идеальной картинки в 20-30 метрах располагается настоящая свалка, куда десятки лет люди скидывали бытовые отходы. Почему? Трудно дойти до контейнеров? – задаётся вопросом общественник Чингис Болотов.



24 июля волонтёры «ДоброДома» убирали эту свалку. Было собрано 80 мешков (объёмом 180 литров) мусора.



- В итоге полный грузовик мусора. И еще столько же осталось... Решили, что вернемся и что там нужна спецтехника. Но мы еще вернемся, - пообещал Чингис Болотов.



В комментариях на его странице пользователи задаются вопросом, почему вообще волонтёры вышли на уборку. «Ведь это прямая обязанность Экоальянса», - написала местная жительница. В ответ Болотов пояснил: «Экоальянс оператор по вывозу мусора. Уборка мусора на территории – это обязанность собственников».

