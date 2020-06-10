В Бурятии новобранцы после карантина отправятся на полигоны

Военные освоят особенности боевой техники



В Бурятии новобранцы соединений и воинских частей общевойсковой армии после двухнедельного карантина приступят к занятиям по одиночной подготовке.



На полигонах, а также в специально оборудованных классах военные отработают нормативы по тактической, инженерной, огневой, строевой, радиационной подготовке, биологической и химической защите, а также специальной и физической подготовкам.



В ходе практических занятий новобранцы освоят особенности эксплуатации современного танка Т-72Б3, оснащенного мощным пушечным вооружением, бронеавтомобилей ГАЗ 2330 «Тигр», новейших средств связи и систем управления огнем.



Прежде чем приступить к эксплуатации боевой техники, новобранцы пройдут подготовку в учебных классах, где современные тренажеры и автоматизированные учебно-тренировочные места позволяют максимально приблизить процесс обучения к реальной боевой обстановке.



- Всего за период одиночной подготовки пройдут комплексные занятия по вождению боевых машин и огневой подготовке, каждое второе упражнение будет отрабатываться в темное время суток, - сообщили в пресс-службе Восточного военного округа.



