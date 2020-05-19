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В России проведено более 7,3 млн. тестов на коронавирус

В России проведено более 7,3 млн. тестов на коронавирус
Общество, 
За сутки выявлено чуть более 9 тысяч заболевших

За последние сутки в России выявлено 9 263 заболевших. Всего на 19 мая в стране зарегистрировано 299 941 случаев заболевания коронавирусом. Выздоровело 76 130 человек, скончалось - 2 837.

Проведено более 7,3 млн. тестов.

На 19 мая в Забайкальском крае зарегистрировано 615 лабораторно подтверждённых случаев заболевания COVID-19. Из числа заболевших на лечении находятся 334 человека, 5 находятся на искусственной вентиляции лёгких, на кислородной поддержке - 23 человека. Выздоровели 254 человека, за прошедшие сутки - 29.

В регионе уже 6 летальных случаев. 18 мая в моностационаре Петровск-Забайкальска скончалась 64-летняя женщина. Она поступила в лечебное учреждение 14 мая с двухсторонней пневмонией лёгких, течение заболевания было тяжёлым. Женщину подключили к аппарату ИВЛ.

В Иркутской области на сегодня 746 случаев заболевания коронавирусом. Госпитализировано 572 человека, в том числе за последние сутки – 48. Из людей, проходящих лечение, 65 – из обсерваторов и 195 вахтовиков.

Выздоровело 160 человек, в том числе за последние сутки 15 человек. Скончалось 7 пациентов, один – за последние сутки.

В Бурятии на 19 мая зарегистрировано 1015 случаев заражения. Выздоровело 389 человек, скончалось – шестеро. Остальные проходят лечение.


коронавирус профилактика
 
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