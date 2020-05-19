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В Бурятии число случаев коронавируса превысило тысячу

В Бурятии число случаев коронавируса превысило тысячу
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
За сутки выявили более 40 новых больных

На утро 19 мая в Бурятии впервые достигнута и превышена отметка в тысячу больных коронавирусом. Как сообщили в республиканском оперштабе, число лабораторно подтверждённых случаев заражения COVID-2019 составляет 1015. Из них в Улан-Удэ – 605.

Накануне случаев заражения было 973. За минувшие сутки выявили ещё 42 больных. А ведь совсем недавно, в субботу, не было и 900 случаев, так что до значительного улучшения ситуации ещё далеко.

Из 42 новых случаев COVID-19: пять человек прибыли из других регионов, шесть – из числа вахтовиков, находящихся на обсервации, четыре – из очага городской больницы №4, из находящихся в обсерваторе, остальные– контактные с другими ранее выявленными COVID-19.

За весь период успешно завершили лечение и выписались из больниц 389 человек, только накануне выздоровление подтвердили у 28 пациентов.

Также в статистику входят шесть летальных случаев, которые произошли 6 апреля14 апреля28 апреля29 апреля8 мая13 мая.

На сегодня проходят лечение в инфекционных стационарах 433 пациента с коронавирусом. Из них 45 детей (число госпитализированных детей выросло, накануне их было 40). Состояние детей удовлетворительное. На амбулаторном лечении 187 больных COVID-19 с лёгким течением заболевания.

В отделении реанимации инфекционной больницы в Улан-Удэ по-прежнему пять тяжёлых взрослых пациента с COVID-19. В стационаре по ул. Солнечная, 4 «а», в отделении реанимации ещё 13 пациентов (днём ранее было 12), из них на ИВЛ три человека.

В девяти обсерваторах 371 человек.

На сегодня круг контактных лиц составляет 1700 человек, все лабораторно обследованы.

Как сообщал «Байкал-Daily», накануне стало известно о 31 случае заболевания COVID-19 среди курсантов военной академии в Санкт-Петербурге, вернувшихся домой на каникулы. Большая часть из них проживает в Кабанском районе. Все эти случаи, правда, выявлены не одномоментно, а по мере возвращения курсантов.

Вчера стало известно, что инфекционного стационара сбежал 17-летний молодой человек.


коронавирус профилактика
 
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