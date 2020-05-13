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В России от коронавируса вылечилось более 48 тысяч человек

В России от коронавируса вылечилось более 48 тысяч человек
Общество, 
Скончалось более двух тысяч человек

На 13 мая в России зарегистрировано 242 271 случай заражения коронавирусом. За последние сутки выявлено 10 028 заболевших. Выздоровело 48 003 человека, умерло - 2 212.

Проведено 5,98 млн. тестов.

Как сообщал «Байкал-Daily», в Забайкальском крае зафиксировано 432 подтверждённых диагноза, один летальный исход. В данный момент четыре человека находятся в тяжёлом состоянии, один на ИВЛ. 140 полностью выздоровели и выписаны из больниц, Об этом 13 мая сообщили в региональном оперштабе. 

По данным оперативного штаба, в Иркутской области на 13 мая зарегистрировано 380 случаев заражения коронавирусом. 274 человека госпитализированы, 26 из них за последние сутки, из обсерваторов госпитализированы 40 человек. 100 человек выздоровело, 6 – за последние сутки. Шестеро человек скончались.

В Бурятии на сегодня 736 случаев заболевания коронавирусом. За весь период успешно завершил лечение и выписался из больниц 231 человек, в том числе за прошедшие сутки выздоровели 30 пациентов. В статистику входят и пять смертельных случаев, которые произошли 6 апреля, 14 апреля, 28 апреля, 29 апреля и 8 мая.


коронавирус
 
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