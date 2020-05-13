В Иркутской области около трёхсот случаев заражения
За последние сутки в Забайкальском крае выявлено 46 случаев коронавирусной инфекции, 25 из них зарегистрировано в Чите. Всего зафиксировано 432 подтверждённых диагноза, один летальный исход. В данный момент четыре человека находятся в тяжёлом состоянии, один на ИВЛ. 140 полностью выздоровели и выписаны из больниц, Об этом 13 мая сообщили в региональном оперштабе.
Среди заболевших в Забайкалье пневномния развивается у 28%.
К районам, охваченным заболеванием, добавились еще три: Красночикойский, Хилокский, Сретенский. Также случаи зарегистрированы в Чите и Улетовском, Чернышевском, Нерчинском, Могойтуйском, Забайкальском, Оловяннинском, Акшинском, Борзинском, Могочинском, Агинском, Карымском, Шилкинском, Читинском, Тунгокоченском, Газимуро-Заводском, Краснокаменском, Петровск-Забайкальском, Ононском районах Забайкалья.
По данным оперативного штаба, в Иркутской области на 13 мая зарегистрировано 380 случаев заражения коронавирусом. 274 человека госпитализированы, 26 из них за последние сутки, из обсерваторов госпитализированы 40 человек. 100 человек выздоровело, 6 – за последние сутки. Шестеро человек скончались.
В Бурятии на сегодня 736 случаев заболевания коронавирусом. За весь период успешно завершил лечение и выписался из больниц 231 человек, в том числе за прошедшие сутки выздоровели 30 пациентов. В статистику входят и пять смертельных случаев, которые произошли 6 апреля, 14 апреля, 28 апреля, 29 апреля и 8 мая.
В Забайкалье более 400 заболевших коронавирусом
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