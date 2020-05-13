 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

13 Мая

12 Мая

Популярное

В Забайкалье более 400 заболевших коронавирусом

В Забайкалье более 400 заболевших коронавирусом
Общество, 
В Иркутской области около трёхсот случаев заражения

За последние сутки в Забайкальском крае выявлено 46 случаев коронавирусной инфекции, 25 из них зарегистрировано в Чите. Всего зафиксировано 432 подтверждённых диагноза, один летальный исход. В данный момент четыре человека находятся в тяжёлом состоянии, один на ИВЛ. 140 полностью выздоровели и выписаны из больниц, Об этом 13 мая сообщили в региональном оперштабе.

Среди заболевших в Забайкалье пневномния развивается у 28%.

К районам, охваченным заболеванием, добавились еще три: Красночикойский, Хилокский, Сретенский. Также случаи зарегистрированы в Чите и Улетовском, Чернышевском, Нерчинском, Могойтуйском, Забайкальском, Оловяннинском, Акшинском, Борзинском, Могочинском, Агинском, Карымском, Шилкинском, Читинском, Тунгокоченском, Газимуро-Заводском, Краснокаменском, Петровск-Забайкальском, Ононском районах Забайкалья.

По данным оперативного штаба, в Иркутской области на 13 мая зарегистрировано 380 случаев заражения коронавирусом. 274 человека госпитализированы, 26 из них за последние сутки, из обсерваторов госпитализированы 40 человек. 100 человек выздоровело, 6 – за последние сутки. Шестеро человек скончались.

В Бурятии на сегодня 736 случаев заболевания коронавирусом. За весь период успешно завершил лечение и выписался из больниц 231 человек, в том числе за прошедшие сутки выздоровели 30 пациентов. В статистику входят и пять смертельных случаев, которые произошли 6 апреля, 14 апреля, 28 апреля, 29 апреля и 8 мая.




Забайкальский край коронавирус Иркутская область
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В районах Бурятии изданы «Книги памяти»
В районах Бурятии изданы «Книги памяти»
Общество, 13.05.2020
После окончания режима самоизоляции в районах пройдут презентации всех изданий, вышедших в рамках 75-летия Победы
В райцентре Бурятии строят спорткомплекс с сауной
В райцентре Бурятии строят спорткомплекс с сауной
Общество, 13.05.2020
Спорткомплекс будет работать круглый год
В Иркутске готовят к открытию пляж
В Иркутске готовят к открытию пляж
Общество, 13.05.2020
Пляж заработает после снятия ограничительных мер
В Забайкалье более 400 заболевших коронавирусом
В Забайкалье более 400 заболевших коронавирусом
Общество, 13.05.2020
В Иркутской области около трёхсот случаев заражения
Жителям Бурятии разрешили прогулки и занятия спортом на улице
Жителям Бурятии разрешили прогулки и занятия спортом на улице
Общество, 13.05.2020
Прогулки на улице разрешаются не более чем двух людям вместе
В Бурятии медики получили выплаты
В Бурятии медики получили выплаты
Общество, 13.05.2020
Все обещанные выплаты медики получили вовремя
Вступили в силу новые нормативы сбросов в Байкал
Вступили в силу новые нормативы сбросов в Байкал
Общество, 13.05.2020
Приказ минприроды смягчает нормы по качеству очищенных вод для одних веществ и повышает по другим
В Бурятии в очередь на жильё поставили умершего человека
В Бурятии в очередь на жильё поставили умершего человека
Общество, 13.05.2020
Прокуратура сообщила о множестве нарушений, связанных с расселением из аварийного жилья
Сегодня в Улан-Удэ на линию вышли 40 трамваев
Сегодня в Улан-Удэ на линию вышли 40 трамваев
Общество, 13.05.2020
Стал известен режим работы городского общественного транспорта на сегодня
Улан-удэнцев просят поделиться кровью
Улан-удэнцев просят поделиться кровью
Общество, 13.05.2020
Станция переливания нуждается в донорской крови
90-летнюю улан-удэнку признали вдовой участника Великой Отечественной
90-летнюю улан-удэнку признали вдовой участника Великой Отечественной
Общество, 13.05.2020
Супруг ныне 90-летней женщины скончался в 1991 году  
В Бурятии появился «Сад памяти» из 4 тысяч сосен
В Бурятии появился «Сад памяти» из 4 тысяч сосен
Общество, 13.05.2020
Посадку деревьев посвятили лесникам-героям Хоринского района

Коронавирус COVID-19

Позитив

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^