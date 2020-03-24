В апреле в школах Иркутска введут особый режим обучения

Из-за угрозы распространения коронавируса будут использоваться дистанционные технологии



С 1 по 12 апреля в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции в иркутских школах будет введён особый режим организации образовательного процесса. Соответствующий приказ подписан по поручению вице-мэра города Руслана Болотова.



- Программа общего образования и дополнительные общеобразовательные программы должны быть реализованы в полном объёме в соответствии с учебными планами текущего года. В связи со сложной эпидемиологической ситуацией мы будем по согласованию с родителями или законными представителями использовать для обучения различные формы. В том числе дистанционные образовательные технологии в соответствии с методическими рекомендациями, – рассказал начальник департамента образования администрации Иркутска Александр Костин.



Особый режим организации образовательного процесса будет действовать в городе Иркутске в соответствии с указом временно исполняющего обязанности губернатора региона Игоря Кобзева о введении режима повышенной готовности. Напомним, в данный момент школьники города находятся на каникулах согласно учебному графику. Дошкольные образовательные учреждения продолжают работу. Там проводится необходимый комплекс профилактических и противоэпидемических мероприятий, ведётся ежедневный мониторинг заболеваемости, дети проходят утренний фильтр. Во время собраний родителям выданы рекомендации по профилактике и предупреждению коронавирусной инфекции. Об этом сообщает пресс-служба администрации города Иркутска.

