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В Бурятии начал действовать новый порядок оформления больничного листа

В Бурятии начал действовать новый порядок оформления больничного листа
Общество,  Фото:pixabay.com
Теперь туристы, вернувшиеся из стран, где зарегистрированы случаи коронавирусной инфекции, могут получить больничный лист дистанционно

С 20 марта в силу вступило постановление правительства России об оформлении больничного листа дистанционно. Туристы, которые вернулись из стран, где зарегистрированы случаи заболевания коронавирусом, смогут сделать это через личный кабинет на сайте Фонда социального страхования. 

- В заявлении застрахованное лицо указывает фамилию, имя, отчество, дату и место рождения, номер пенсионного счёта и номер медицинского полиса. Оформляющий должен прикрепить к заявлению фото или «скан» загранпаспорта с отметкой о пересечении границы и проездных документов, - рассказала заместитель управляющего отделением Фонда социального страхования по Бурятии Галина Давыдова. 

Далее фонд передаёт документы в медицинскую организацию, у которой есть доступ к информационной системе Фонда социального страхования, где осуществляется обработка заявления. Больница принимает решение о выдаче больничного и в течение 24 часов формирует электронный лист временной нетрудоспособности на 2 недели. После этого, фонд получает информацию о больничном и устанавливает работодателя. Когда ФСС установит его, то будут запрошены необходимые документы для выплаты пособия. Работодатель обязан предоставить их в течение двух рабочих дней. 

- Заявление на оформление больничного можно подать как на себя, так и на совместно проживающих работающих граждан. Членам семьи для оформления больничного листа потребуется документ, который может подтвердить совместное проживание, - добавила Галина Давыдова. 

Больничный лист по карантину будет оплачиваться из средств Фонда социального страхования. 

Больничный, выданный в связи с карантином, будет оплачиваться частями. Первая выплата поступит после 7 календарных (5 рабочих) дней нахождения на больничном, а вторая – после закрытия листка нетрудоспособности. 

- Размер выплат не изменится. для их расчёта будет приниматься средняя заработная плата за два предыдущих года, - рассказала заместитель управляющего отделением Фонда социального страхования по Бурятии Галина Давыдова.

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