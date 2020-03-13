 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

13 Марта

12 Марта

Популярное

Забайкальцы украли 480 литров дизельного топлива

Забайкальцы украли 480 литров дизельного топлива
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Злоумышленники слили топливо с бульдозера, находящегося на территории базы

В Забайкалье стражи порядка установили личности подозреваемых в хищении имущества у золотодобывающего предприятия.

В МО МВД России «Газ-Заводский» поступило сообщение от руководителя предприятия о хищении 480 литров дизельного топлива. Неизвестные слили топливо с бульдозера, находящегося на территории базы. Позже установлены и задержаны двое подозреваемых в совершении преступления. Ими оказались ранее судимые жители села Широкая 36 и 44 лет.

- Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ «Кража». В отношении злоумышленников избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Забайкальскому краю.  
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Забайкальцы украли 480 литров дизельного топлива
Забайкальцы украли 480 литров дизельного топлива
Общество, 13.03.2020
Злоумышленники слили топливо с бульдозера, находящегося на территории базы  
В Улан-Удэ продолжается подготовка к строительству третьего моста
В Улан-Удэ продолжается подготовка к строительству третьего моста
Общество, 13.03.2020
В настоящий момент ведётся работа по переустройству инженерных коммуникаций и изъятию земельных участков

В Улан-Удэ столкнувшиеся «Тойоты» мешали проезду трамваев
В Улан-Удэ столкнувшиеся «Тойоты» мешали проезду трамваев
Общество, 13.03.2020
Девушки-водители долго выясняли обстоятельства ДТП, пока их автомобили находились на путях
Согласована концепция строительства в Улан-Удэ индийского медцентра
Согласована концепция строительства в Улан-Удэ индийского медцентра
Общество, 13.03.2020
Предполагаемый объём инвестиций в проект составит 0,5 млрд рублей
В Иркутской области лжецелительницы украли более 80 тысяч у бабушки
В Иркутской области лжецелительницы украли более 80 тысяч у бабушки
Общество, 13.03.2020
Злоумышленницы обманом завладели также ювелирными изделиями пожилой женщины
Улан-удэнец пытался вывезти 20 патронов в Китай
Улан-удэнец пытался вывезти 20 патронов в Китай
Общество, 13.03.2020
Нарушитель не предъявил декларацию и обманул таможенников

Забайкальца осудили за контрабанду сильнодействующих веществ
Забайкальца осудили за контрабанду сильнодействующих веществ
Общество, 13.03.2020
Он купил таблетки с сильнодействующим веществом в Маньчжурии
Бурятия оказалась на дне рейтинга спортивных регионов
Бурятия оказалась на дне рейтинга спортивных регионов
Общество, 13.03.2020
В республике занимаются спортом только 20 процентов населения
В Бурятии определят лучшую районную поисково-спасательную группу
В Бурятии определят лучшую районную поисково-спасательную группу
Общество, 13.03.2020
В республике продолжается приём заявок на конкурс
Глава Бурятии разбил хребтовые кости после мастер-класса от чемпиона «Алтан Мундарга»
Глава Бурятии разбил хребтовые кости после мастер-класса от чемпиона «Алтан Мундарга»
Общество, 13.03.2020
Алексей Цыденов встретился с организаторами и победителем фестиваля  
За сутки на дорогах Бурятии произошло 16 ДТП
За сутки на дорогах Бурятии произошло 16 ДТП
Общество, 13.03.2020
Камерами ЦАФАП зафиксировано 1630 нарушений ПДД

Позитив

Куда сходить?

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^