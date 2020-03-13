Злоумышленники слили топливо с бульдозера, находящегося на территории базы
В Забайкалье стражи порядка установили личности подозреваемых в хищении имущества у золотодобывающего предприятия.
В МО МВД России «Газ-Заводский» поступило сообщение от руководителя предприятия о хищении 480 литров дизельного топлива. Неизвестные слили топливо с бульдозера, находящегося на территории базы. Позже установлены и задержаны двое подозреваемых в совершении преступления. Ими оказались ранее судимые жители села Широкая 36 и 44 лет.
- Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ «Кража». В отношении злоумышленников избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Забайкальскому краю.
Забайкальцы украли 480 литров дизельного топлива
Общество, Фото:
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