Жителям Бурятии перед Сагаалганом советуют не есть мясо и молчать

Лама объяснил, как правильно нужно провести последний день перед встречей буддийского нового года
Сагаалган в этом году в Бурятии отметят 24 февраля. В дацанах пройдёт торжественный молебен, для призыва удачи и благоденствия. В 12 часов на площади Советов начнётся праздник Белого месяца «Сагаалган-2020» – «Сагаан hараа угтая» (0+). В 13 часов масштабное празднование откроется в ФСК (0+). В большой концертной программе выступят известные артисты и коллективы Бурятии, Иркутской области, Забайкальского края, Москвы и Монголии. Будут работать интерактивные площадки, выставки, ярмарки, состоятся мастер-классы.
Для верующих особое сакральное значение имеет день перед Сагаалганом. Он называется бутуу удэр (закрытый день). О том, как правильно его провести, рассказал настоятель Курумканского дацана Еши Намжил лама (Олег Намжилов).
- В этот день все верующие готовятся встретить Новый год. В первую очередь нужно подготовить себя. В предыдущий день, 29 числа, мы очистили свое сознание, свою энергию от всего негативного, что было в уходящем году. Мы выложились душой, много молились, потратили всю энергию на очищение. Теперь нужно восстановиться. Для этого надо подготовить свое тело, дом, алтарь и т.д., - пояснил он.
Обязательно нужно подготовить праздничную одежду, лучше национальную.
- Понятно, что она должна быть чистой и неповреждённой. Желательно, чтобы была новой, особенно если наступает Ваш год. Новая одежда, особенно национальная, имеет большое значение, т.к. весьма способствует «поднятию хии морина». После подготовки гардероба прибираемся в доме. Очень хорошо бывает сделать перестановку или приобрести что-нибудь новое в обстановку дома. Даже такие мелочи как полотенце, тюли, клеёнки, и то вносят существенный позитив во всеобщий настрой, - поясняет лама.
Также верующим необходимо полностью обновить домашний алтарь. Подготовить как можно больше шафранного аршана, чтобы наливать его все 15 дней Белого Месяца.
- Будде на алтарь ни в коем случае не надо ставить мясо. Мясные блюда, такие как бурятская «буyгэ», рыбные блюда, яйца можно готовить себе, гостям, на свой стол. Ведь Будда не ел мясо и в своих наставлениях говорил, что нельзя его ставить на алтарь буддам. В противном случае заложится причина заболевания язвенными болезнями. Нужно приобрести новые благовония, лампадки и т.д. Весьма хорошим знаком будет приобретение новой статуэтки или изображения какого-либо святого объекта. Поэтому у бурят в прошлом были, да, пожалуй, и сейчас есть, самыми распространёнными подарками для мужчин - рубашки, для женщин – полотенца, для уважаемых, старших людей – статуэтка, книга или другая буддийская атрибутика. В дарении рубашки главе семьи заложено пожелание улучшения имиджа, поднятия престижа, т.е. пожелание, чтобы «хии морин взлетел, воспарил». В дарении полотенца заложено пожелание хозяйке очага иметь внутри дома все новое, лучшее. Для уважаемых людей подносим самое дорогое, святое, - поясняет Еши Намжил лама.
Бутуу удэр с бурятского переводится как день безмолвия, тишины. В этот день нужно должны стараться как можно меньше говорить, тем самым как бы копить энергию, собираться с мыслями, готовить речи. Ведь в последующие дни Сагаалгана нужно совершить как можно больше подарков, особенно с благопожелательными речами. Считается, что чем больше будет отдано в эти «чудесные 15 дней», тем больше вернется в течение года.
Буддисты в этот день предпочитают поститься, т.е. не есть мясо, рыбу и яйца. Также можно отказаться от ужина. Некоторые совмещают пост с едой только утром и в обед. Основной смысл этого дня заключается в накоплении энергии, эмоций. Больше всего они тратятся в разговорах. Этот день не зря так назвали, поэтому самым лучшим является хранение тишины, поясняет настоятель Курумканского дацана.
Священнослужители все 15 дней молятся, читая коренные тексты о сути буддийского Учения, восхваления, благопожелания. Наиболее трудным считается первый лунный день, т.е. ночь. После дня безмолвия готовится ритуал «Цитор hама». Дацаны с большим штатом лам читают молитву всю ночь до рассвета. Однако самым главным периодом времени для этого ритуала считается час Тигра. В буддийской астрологии принято, чтобы 12-летний цикл начинался с года Мыши, 12 месяцев начинались с Тигра, а сутки начинались с часа Дракона. С месяца Тигра начинается весна и новый лунный год. Поэтому считается, что подношение балима белой hама сахюусан с просьбой даровать долголетие, здоровье и т.д. будет иметь максимальный эффект, если начать этот ритуал с часа Тигра. Сам ритуал «Цитор hама» непродолжителен, предварительные тексты обширны.
Если солнце встаёт в 8 часов, значит, час Дракона будет с 8 до 10 часов. С 6 до 8 часов будет час Зайца. А с 4 до 6 час - Тигра. В этом интервале ритуал «Цитор hама» наиболее эффективен. «В это время благословение имеет максимальное проникновение», - поясняют ламы. Поэтому верующие стараются бодрствовать, не спать, чтобы «зарядиться» позитивной энергией от Балдан hама сахюусан. Завершается ритуал призыванием удачи «Далага», которое является первым в наступившем году.
Жителям Бурятии перед Сагаалганом советуют не есть мясо и молчать
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