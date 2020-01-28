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Военные в Бурятии отрабатывают нестандартные методы

Военные в Бурятии отрабатывают нестандартные методы
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
На полигон вышли танкисты и мотострелки

Военнослужащие мотострелковых и танковых подразделений в Бурятии в рамках интенсивной боевой подготовки отработали современные, нестандартные методы тактических действий с боевой стрельбой.

В ходе практического розыгрыша мотострелки, используя новые огневые позиции для БМП, атаковали условного противника, прикрыв расчёты стрелков и пулемётчиков. В том числе был использован так называемый «Сирийский вал», который переломил ход боевых действий.

В свою очередь, танкисты заняли позиции по флангам и в ходе контрудара прорвали линию обороны противника, действуя тактикой танковых клиньев — охват и обход танками, продвигаясь вглубь обороны подразделений условного противника.

Для поиска и обнаружения диверсионно-разведывательных групп были задействованы расчёты комплексов беспилотных летательных аппаратов «Орлан-10», а также мобильная группа радиоэлектронной борьбы.

В предполагаемые районы действия «противника» были направлены сводные поисковые группы из состава мотострелковых подразделений, усиленных БМП-2.

При выполнении огневых задач мотострелки и танкисты отработали задачи по слаженности действий экипажей при ведении высокоманевренного боя, удержании боевых порядков при ведении наступления, организации связи и управления подразделениями, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.

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