В Бурятии жертва мошенника вычислила его по смс-оповещениям

Общество, Фото: Росгвардия Бурятии

Мужчина расплачивался украденной картой в магазинах Селенгинска



В кафе в Улан-Удэ у женщины украли банковскую карту. Подозреваемый успел провести 7 транзакций на общую сумму более 4600 рублей.



По смс-оповещениям женщина поняла, что последние операции были совершены в торговых точках посёлка Селенгинск Кабанского района, и сообщила об этом в полицию.



На месте последней покупки, – мошенник покупал в ювелирном магазине серебряный браслет, - росгвардейцы и полицейские установили приметы подозреваемого по системе видеонаблюдения.



Затем стражи порядка заметили подозреваемого, схожего по приметам с ориентировкой, и задержали его.



Ранее неоднократно судимого 33-летнего местного жителя доставили в отдел полиции. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество с использованием электронных средств платежа», сообщили в пресс-службе Росгвардии Бурятии.

