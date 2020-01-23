Мужчина расплачивался украденной картой в магазинах Селенгинска
В кафе в Улан-Удэ у женщины украли банковскую карту. Подозреваемый успел провести 7 транзакций на общую сумму более 4600 рублей.
По смс-оповещениям женщина поняла, что последние операции были совершены в торговых точках посёлка Селенгинск Кабанского района, и сообщила об этом в полицию.
На месте последней покупки, – мошенник покупал в ювелирном магазине серебряный браслет, - росгвардейцы и полицейские установили приметы подозреваемого по системе видеонаблюдения.
Затем стражи порядка заметили подозреваемого, схожего по приметам с ориентировкой, и задержали его.
Ранее неоднократно судимого 33-летнего местного жителя доставили в отдел полиции. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество с использованием электронных средств платежа», сообщили в пресс-службе Росгвардии Бурятии.
В Бурятии жертва мошенника вычислила его по смс-оповещениям
Общество, Фото:
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