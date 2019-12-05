 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

05 Декабря

04 Декабря

Популярное

В Улан-Удэ до -16 градусов

В Улан-Удэ до -16 градусов
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
По данным бурятского гидрометцентра, 5 декабря по республике днём местами небольшой снег

Ветер переменный 5-10 м/с. Температура 14-19, по Прибайкалью, местами по югу 8-13, по северу до 25-30 мороза.

В Улан-Удэ днём возможен слабый снег. Ветер восточный с переходом на юго-западный 4-9 м/с. Температура 14-16 мороза.
прогноз погоды
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Гимнастка из Бурятии стала третьей на всероссийских соревнованиях
Гимнастка из Бурятии стала третьей на всероссийских соревнованиях
Общество, 04.12.2019
Камилла Погосова получила «бронзу» по программе 1 спортивного разряда
Танцоры из Бурятии удачно выступили на международном турнире
Танцоры из Бурятии удачно выступили на международном турнире
Общество, 04.12.2019
В соревнованиях участвовали танцевально-спортивные клубы «Вдохновение», «Данс-Лидер» и «Реверанс»
В Иркутске определят чемпиона Байкальской лиги КВН
В Иркутске определят чемпиона Байкальской лиги КВН
Общество, 04.12.2019
Помимо 5 иркутских сборных, в финале участвует команда из Улан-Удэ
Дому детского творчества в Аге присвоено имя Иосифа Кобзона
Дому детского творчества в Аге присвоено имя Иосифа Кобзона
Общество, 04.12.2019
В окружном центре прошла церемония открытия памятной доски
Иркутские боулеры победили на всероссийских соревнованиях
Иркутские боулеры победили на всероссийских соревнованиях
Общество, 04.12.2019
Антон Красноштанов стал победителем во всех дисциплинах
В России с таксофонов можно звонить бесплатно
В России с таксофонов можно звонить бесплатно
Общество, 04.12.2019
Теперь это действительно и для звонков на российские мобильные номера
В Усть-Ордынском округе прошёл фестиваль «Родной земли многоголосье»
В Усть-Ордынском округе прошёл фестиваль «Родной земли многоголосье»
Общество, 04.12.2019
Среди победителей – представители Эхирит-Булагатского, Нукутского и Боханского районов
Дзюдоисты Иркутской области стали призёрами первенства России
Дзюдоисты Иркутской области стали призёрами первенства России
Общество, 04.12.2019
В Дмитрове они завоевали 2 серебряные медали
В Бурятии семья 7-летнего Даши-Цырена просит о помощи
В Бурятии семья 7-летнего Даши-Цырена просит о помощи
Общество, 04.12.2019
Первокласснику Даши-Цырену срочно нужны новые ортезы, чтобы самостоятельно ходить  
В Бурятии названы победители турнира памяти Юрия Власко
В Бурятии названы победители турнира памяти Юрия Власко
Общество, 04.12.2019
6 медалей у борцов Бурятии, 4 – у Иркутской области
2020-й станет в Улан-Удэ Годом памяти и славы
2020-й станет в Улан-Удэ Годом памяти и славы
Общество, 04.12.2019
Такое решение принято сегодня, 4 декабря, на сессии депутатов Улан-Удэнского горсовета
Акция «Пешеход, засветись!» прошла в Бурятии
Акция «Пешеход, засветись!» прошла в Бурятии
Общество, 04.12.2019
Сотрудники ГИБДД  и дружинники провели в Тункинском районе профилактическую акцию «Пешеход, засветись!»
^