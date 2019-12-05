По данным бурятского гидрометцентра, 5 декабря по республике днём местами небольшой снег
Ветер переменный 5-10 м/с. Температура 14-19, по Прибайкалью, местами по югу 8-13, по северу до 25-30 мороза.
В Улан-Удэ днём возможен слабый снег. Ветер восточный с переходом на юго-западный 4-9 м/с. Температура 14-16 мороза.
В Улан-Удэ до -16 градусов
Общество, Фото:
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