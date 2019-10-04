В Бурятии прошло заседание архиерейского совета митрополии

1 октября в здании епархиального управления Улан-Удэнской и Бурятской епархии состоялся архиерейский совет Бурятской митрополии



Совет прошёл под председательством митрополита Савватия. Также в работе совета принял участие епископ Северобайкальский и Сосново-Озерский Николай.



- В ходе работы архипастыри обсудили различные аспекты жизни вверенных им епархий. Согласно «Положению о митрополиях Русской Православной Церкви», архиерейский совет проходит под председательством главы митрополии и осуществляет координацию богослужебной, пастырской, духовно-просветительской, образовательной, миссионерской, молодёжной, издательской, информационной, социальной, благотворительной деятельности епархий, а также вопросы их взаимодействия с обществом и органами светской власти. Архиерейский совет митрополии созывается по мере надобности, но не менее двух раз в год, в составе всех архиереев митрополии, а также секретаря совета, - сообщает пресс-служба Бурятской митрополии.



