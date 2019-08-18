Жители пострадавших от паводка районов выбирают варианты жилья взамен утраченного
В Иркутской области, где в конце июня произошло сильнейшее за последнее время наводнение, 2600 семей (7318 человек) обратились с заявлениями на получение сертификата на жильё. На сегодня выдано 582 свидетельства. 19 человек приобрели жильё, 58 семей его подобрали, из них 34 семьи подписали договоры и сдали документы в МФЦ. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Иркутской области.
- На совещании с начальниками территориальных управлений из зоны затопления была поставлена задача: за каждой группой из 10 человек необходимо закрепить социального работника для консультирования и оказания помощи жителям в подборе жилья. Он будет сопровождать группу до тех пор, пока все 10 семей не приобретут жилье, - отметил министр социальной защиты Владимир Родионов.
Владимир Родионов также обратился к мэрам пострадавших от паводка территорий с требованием обратить внимание на массовое поступление списков на выплаты и необходимость проверять законность этих требований. По мнению министра, главы муниципалитетов утрачивают контроль над ситуацией. Повторные комиссии признают ущерб, который не был признан при первом осмотре.
- Вам нужно провести внутреннее расследование. Это государственные деньги. Если одни и те же люди предоставляют вам разную информацию, необходимо напомнить об ответственности, - обращаясь к главам муниципалитетов, отметил губернатор Сергей Левченко.
В Иркутской области 582 пострадавшие от наводнения семьи получили жилищные сертификаты
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Жители пострадавших от паводка районов выбирают варианты жилья взамен утраченного
Мэрия Улан-Удэ отчиталась о реконструкции тепломагистрали № 2
На сегодня подано около 40 заявок
В одном из самых красивых мест Бурятии сняли режим ЧС
Практика показывает – в выходные и праздничные дни количество пожаров возрастает в два, а то и в три раза
Местами возможны дожди
Александр Кондрашин завоевал уже немало наград на юниорском уровне
Зал оснащён сразу 10 помостами для гиревиков, но заниматься в нём будут и другие спортсмены
Музыку для социального ролика «Сон о человеке» написал Лудуб Очиров
Накануне 50-летнего юбилея «Байкал-Daily» поинтересовался у директора Байкальского заповедника Василия Сутула – чем живёт особо охраняемая природная территория сегодня?
В фильме снимаются не профессиональные актёры, а воспитанники детских домов и реабилитационного центра
Учёные из Бурятии сняли необычное явление в монгольской пустыне на видео
Почти 202 миллиона рублей направлено из федерального бюджета на ежемесячную выплату семьям Бурятии, где родился первенец
В российско-монгольских учениях участвует почти тысяча военнослужащих из Бурятии
По данным Бурятского гидрометцентра 17 августа по республике местами кратковременные дожди, грозы, ливни