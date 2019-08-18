В Иркутской области 582 пострадавшие от наводнения семьи получили жилищные сертификаты

Жители пострадавших от паводка районов выбирают варианты жилья взамен утраченного



В Иркутской области, где в конце июня произошло сильнейшее за последнее время наводнение, 2600 семей (7318 человек) обратились с заявлениями на получение сертификата на жильё. На сегодня выдано 582 свидетельства. 19 человек приобрели жильё, 58 семей его подобрали, из них 34 семьи подписали договоры и сдали документы в МФЦ. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Иркутской области.



- На совещании с начальниками территориальных управлений из зоны затопления была поставлена задача: за каждой группой из 10 человек необходимо закрепить социального работника для консультирования и оказания помощи жителям в подборе жилья. Он будет сопровождать группу до тех пор, пока все 10 семей не приобретут жилье, - отметил министр социальной защиты Владимир Родионов.



Владимир Родионов также обратился к мэрам пострадавших от паводка территорий с требованием обратить внимание на массовое поступление списков на выплаты и необходимость проверять законность этих требований. По мнению министра, главы муниципалитетов утрачивают контроль над ситуацией. Повторные комиссии признают ущерб, который не был признан при первом осмотре.



- Вам нужно провести внутреннее расследование. Это государственные деньги. Если одни и те же люди предоставляют вам разную информацию, необходимо напомнить об ответственности, - обращаясь к главам муниципалитетов, отметил губернатор Сергей Левченко.



