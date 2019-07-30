В Байкальске в результате наводнения прорвало канализационные трубы
В Байкальске из-за наводнения произошло разрушение моста местного значения через реку Солзан, который служил опорой для канализационных труб. По сообщению автора поста паблика «Аноним 03» в социальной сети «ВКонтакте» сейчас коммуникации прорвало.
- Нечистоты стекают в реку Солзан и из неё в озеро Байкал. По самым скромным оценкам, в Байкал могут попасть тонны фекалий, – написал автор поста.
Холодное водоснабжение в Байкальске ограничено в превентивных целях. Холодная вода подаётся «веером» каждые два часа.
Как сообщал «Байкал-Daily», в результате ливней подтоплено 6 районов Иркутской области.
В Байкал из-за паводков льются человеческие фекалии
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
О ситуации в подтопленных районах Бурятии подробно рассказал на своей странице в соцсети глава республики Алексей Цыденов
Проверка будет осуществляться с 10:00 до 11:00
Прилегающая к лесу территория была захламлена мусором и сухой растительностью
Она издала фиктивный приказ о совмещении сотрудником должности музыкального руководителя на 0,5 ставки
Ролик распространился в социальной сети
Горожане пожаловались на ужасную вонь
На стройку у жителей села Енхор Селенгинского района ушло 3 года
Изобретение экономит время и деньги фермеров
30 июля по республике местами умеренные и сильные дожди, грозы
Это связано с напряжённой гидрологической обстановкой
Заявки на участие в конкурсе событийного туризма принимаются до 30 августа
Мониторинг состояния уровня проводится ежедневно
Гости из Внутренней Монголии пригласили представителей администрации города на международный форум
Эвакуация будет производиться в пункты временного размещения
Она победила во всероссийском конкурсе «Семья года»