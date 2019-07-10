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В Бурятии на фестивале «Голос кочевников» будут работать две сцены

В Бурятии на фестивале «Голос кочевников» будут работать две сцены
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
На малой сцене будут выступать местные музыканты

Второй год на фестивале «Голос кочевников» одновременно будут работать две сцены. На большой сцене выступят музыканты из основного лайнапа, на малой сцене своё творчество представят улан-удэнские музыканты и не только.

Все три дня на малой сцене будут выступать музыканты из Бурятии, среди которых народные ансамбли «Аза Хусэл» и «Станица», певицы Дашима и Inga Ingrid, группы Tory Lane, «Амальгама», «Джем», «Хама Угы», «Коллектив единомышленников», «Особый климат», а также «Галимбабанда» телеведущего Алексея Туробова. На этой сцене можно будет увидеть народный ансамбль «Круголет» из Приморья и экспериментаторы dUAS sEMIcOLCHEIAS iNVERTIDAS из Португалии, сочетающие рок и джаз. Их музыка не основывается на определённых стилях, все их действия — это эксперимент.

- В первый день на малой сцене артисты Молодёжного драматического театра Улан-Удэ покажут спектакль «Намжил Нимбуев. Стихи». Особенный, душевный и яркий спектакль режиссёра Артёма Баскакова представит зрителю творчество уникального таланта Намжила Нимбуева, бурятского поэта, писавшего на русском языке в жанре верлибр, - сообщили в пресс-службе Бурятской филармонии.

В завершении каждого дня гостей ждут диджей-сеты. Среди участников – музыканты лейбла Baikal Nomads Dugkar и Zonkh, а также DJ Check Nomad, corsairs, DJ Yodji. Подробную программу малой сцены можно найти здесь: voiceofnomads.ru/program

Как сообщал «Байкал-Daily», фестиваль «Голос кочевников» стартует 12 июля и продлится три дня. В том числе 13 июля выступит российская фолк-группа «Мельница», 14 июля – рокер Найк Борзов.

«Голос кочевников 2019» пройдёт в этно-туристическом комплексе «Степной кочевник» в селе Ацагат Заиграевского района.
фестиваль Голос кочевников
 
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