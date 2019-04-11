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«Мельница» исполнит все свои хиты в Бурятии

«Мельница» исполнит все свои хиты в Бурятии
Общество, 
Группа выступит на фестивале «Голос кочевников»

Как сообщал «Байкал-Daily», в этом году на музыкальном фестивале «Голос кочевников» в Бурятии выступит фолк-рок-группа «Мельница».

Сегодня информацию официально подтвердили организаторы.

- Флагман отечественного фолк-рока, группа «Мельница» впервые выступит в Бурятии. В этом году «Мельница» отмечает своё двадцатилетие, а значит, полноформатный концертный сет, ожидающий поклонников, будет основан на программе юбилейного тура. Хелависа и ее коллеги привезут на фестиваль самые любимые хиты из творчества группы, - сообщили в Бурятской филармонии.

Выступление группы состоится 13 июля. «Голос кочевников 2019» пройдёт в этно-туристическом комплексе «Степной кочевник» в селе Ацагат Заиграевского района.

Голос кочевников
 
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