В Бурятии у «чёрного лесоруба» изъяли бензопилу и грузовик

Ущерб составил почти 200 тысяч рублей



Сотрудники уголовного розыска отдела МВД России по Заиграевскому району Бурятии провели рейд в лесном массиве Хандагатайского участкового лесничества. В время осмотра полицейские задержали 36-летнего жителя села Новоильинск, который незаконно рубил сосны.



Ущерб составил более 177 тысяч рублей. Злоумышленник не работает, ранее уже был судим за аналогичное преступление.



С места происшествия изъято почти 30 кубометров спиленного леса, бензопила и автомобиль ЗИЛ.



Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 260 УК РФ, сообщают в пресс-службе МВД по Бурятии.