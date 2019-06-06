Ущерб составил почти 200 тысяч рублей
Сотрудники уголовного розыска отдела МВД России по Заиграевскому району Бурятии провели рейд в лесном массиве Хандагатайского участкового лесничества. В время осмотра полицейские задержали 36-летнего жителя села Новоильинск, который незаконно рубил сосны.
Ущерб составил более 177 тысяч рублей. Злоумышленник не работает, ранее уже был судим за аналогичное преступление.
С места происшествия изъято почти 30 кубометров спиленного леса, бензопила и автомобиль ЗИЛ.
Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 260 УК РФ, сообщают в пресс-службе МВД по Бурятии.
В Бурятии у «чёрного лесоруба» изъяли бензопилу и грузовик
Общество, Фото:
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