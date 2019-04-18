Для учеников проходят специальные мастер-классы
В Иркутске дан старт новому образовательному и профориентационному проекту для старшеклассников «Первая помощь при экстренных жизненных ситуациях».
16 апреля для 35 учащихся 9-х классов школ №63, 77 в медицинском колледже состоялся первый мастер-класс по обучению навыкам оказания первой помощи при несчастных случаях. Для школьников инсценировали ДТП с большим количеством пострадавших.
Специалисты медколледжа показали учащимся алгоритм действий, в том числе реанимационных - по оказанию первой помощи на месте происшествия. Школьники самостоятельно делали внутривенные инъекции, накладывали шины, перевязки, останавливали различные виды кровотечения, отрабатывали навыки сердечно-легочной реанимации, измеряли артериальное давление и др.
Также в импровизированной аптеке школьникам рассказали о профессии провизора, познакомили с процессом изготовления лекарственных форм.
Подобные мастер-классы в ближайшее время пройдут ещё в 17 школах Иркутска, сообщает пресс-служба городской администрации.
Иркутских школьников учат оказывать первую помощь
Общество, Фото:
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