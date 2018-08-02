Режиссёр из Бурятии участвует в форуме «Таврида» в Крыму

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Археологический фестиваль пройдёт в Забайкалье Общество, Гости мероприятия посетят фермеров, церковь, а также примут участие в мастер-классах

Выпускники Восточно-Сибирского института МВД отправятся в Бурятию Общество, 1 августа на площади перед мемориальным комплексом «Вечный огонь Славы» в Иркутске состоялась церемония вручения дипломов и нагрудных знаков 142 выпускникам Восточно-Сибирского института МВД России

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