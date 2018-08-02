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Режиссёр из Бурятии участвует в форуме «Таврида» в Крыму

Режиссёр из Бурятии участвует в форуме «Таврида» в Крыму
Общество,  Фото:страница Ильи Лапина
1 августа на всероссийском молодёжном образовательном форуме «Таврида» в Крыму был дан старт смене молодых деятелей анимации и киноиндустрии имени Олега Табакова

Смена объединит 450 актёров кино, режиссёров, продюсеров, сценаристов кино и анимации, художников-мультипликаторов, аниматоров, блогеров, клипмейкеров и композиторов в сфере киноиндустрии со всей страны, сообщает пресс-центр «Тавриды».

Есть среди них участник из Бурятии, режиссёр Илья Лапин. Как сообщал «Байкал-Daily», сейчас он работает над социально-психологической драмой о подростковой наркомании «Черта».

Для участников третьей смены подготовлены программы по следующим тематическим направлениям: школа клипмейкинга «Я режиссёр»; школа Джаника Файзиева «ООО Киностудия КИТ»; школа Академии кинематографического и театрального искусства Михалкова; школа Всероссийского государственного университета кинематографии имени С.А. Герасимова; школа Ассоциации анимационного кино; Школа «Институт звукового дизайна и студия SoundDesigner.PRO»; школа Молодёжного центра Союза кинематографистов РФ и другие.

В рамках тренд-сессий на форуме за время смены выступят российский продюсер, кинорежиссёр и сценарист, президент Гильдии продюсеров России Ренат Давлетьяров, президент Гильдии киноведов и кинокритиков России Кирилл Разлогов, российский кино- и телепродюсер, основатель студии «Пилот», художественный руководитель российского анимационного проекта «Смешарики» Анатолий Прохоров, режиссёр фильма «Царь-птица», победитель ММКФ-2018 Эдуард Новиков, российский актёр театра и кино, кинорежиссёр, народный артист РФ Константин Хабенский, музыкальный продюсер, композитор, сценарист и режиссёр Елена Кипер, актёр, телеведущий, народный артист РФ Дмитрий Харатьян и другие.

С молодыми деятелями культуры и искусства творческую встречу проведёт режиссёрская группа фильма «Вий-2».

5 августа, в день памяти Олега Табакова, состоится показ видеоролика – посвящения выдающемуся актёру и режиссёру, снятого в рамках смены.

В этот же день в рамках социальной выездной акции молодые деятели анимации и киноиндустрии посетят в посёлке Черноморское Районный центр социальных служб для семьи, детей и молодёжи, где раскроют все тайны съёмочного процесса, проведут актёрский мастер-класс и организуют настоящую съёмку неигрового короткометражного фильма.

Академия кинематографического и театрального искусства Н.С. Михалкова 5 и 6 августа впервые на форуме проведёт кастинг актёров. На Тавриде пройдет питчинг кинопроектов, организованный Молодёжным центром Союза кинематографистов.

6 августа в рамках тренд-сессии, а после и творческой встречи выступит российский актёр театра и кино, кинорежиссёр, народный артист РФ Константин Хабенский. В этот же день состоится просмотр фильма «Собибор».

По итогам третьей смены участники создадут короткометражные фильмы, анимационные ролики, а также музыкальные композиции и клипы. Лучшие фильмы попадут в число номинантов «Национальной молодёжной кинопремии».

На «Тавриде» в 2018 году проходитвВсероссийский конкурс молодёжных проектов, где у каждого есть шанс стать обладателем гранта на реализацию творческого проекта до 1 млн рублей.

В этом году форум проходит в 6 смен, в которых примут участие более 3 000 молодых архитекторов, кинематографистов, поэтов, актёров, режиссёров, музыкантов, волонтёров и менеджеров в сфере культуры и искусства из всех регионов России. «Таврида» завершится 31 августа.

Как сообщал «Байкал-Daily», участниками первой, «народной» смены «Тавриды» стали две представительницы Бурятии: Долгор Гергенова – студентка третьего курса ВСГИК по направлению «Сольное народное пение» и Валентина Гензур – педагог по фортепьяно и дирижированию Бурятского республиканского педагогического колледжа.


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