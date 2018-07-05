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В Улан-Удэ снимают драму о подростковой наркомании (видео)

В Улан-Удэ снимают драму о подростковой наркомании (видео)
Общество, 
В фильме две параллели - наше время и 2000-е годы

В Улан-Удэ снимают социально-психологическую драму о подростковой наркомании под названием «Черта». Проект основан на книге Барбары Росек «Дневник наркоманки».

Уже вышел тизер, в котором показывают девушку сначала в лесу, где она слышит голоса, а затем в ванне под водой - она пытается кричать. В завершении видео героиня без сознания падает на диван, и из её рук на пол падает шприц.





- Кастинг закончен уже давно, сейчас идут съёмки. Конечно, хочется, чтобы фильм качественный получился, поэтому не торопимся. Партнёров нет, поэтому всё делаем своими силами и на свои средства. В фильме две параллели - наше время и 2000-е годы. Мы пока снимаем наше время. Сценарий написан, герои есть, команда собрана, - рассказал «Байкал-Daily» режиссёр фильма Илья Лапин.

На днях съёмки прошли в одном из улан-удэнских трамваев.

Также команда уже расписала своими именами белую тарелочку, которую традиционно разбили, чтобы собрать по кусочкам после завершения съёмок.





Жёстких временных рамок у создателей нет, но премьера фильма запланирована на конец года.
фильм
 
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