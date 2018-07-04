В Бурятии открылся купальный сезон на озере Щучьем





Как сообщал «Байкал-Daily», в конце июня Совет отцов устроил для детей велопробег из Улан-Удэ до Щучьего озера.



Справка:



Щучье озеро — самое большое и живописное из Убукунских озер. Почти всё побережье покрыто лесостепным разнотравьем. При подъезде к озеру ощущается смешанный запах деревьев, хвои, цветов и трав.



В Селенгинском районе имеется около 1000 пчелосемей. Богат район облепихой — более 1000 гектаров многолетних насаждений кустов облепихи.



В конце июня официально открылся летний сезон на озере Щучьем в Селенгинском районе Бурятии. На пляжной территории состоялась вечерняя молодёжная программа, а в специально отведённой зоне дискотека Open air, сообщили в минтуризма Бурятии.В программе событий на лето-2018 на Щучьем озере запланированы следующие мероприятия:с 11 часов пройдут спортивные мероприятия по мини-футболу и пляжному волейболу;состоятся торжественные мероприятия, посвящённые празднованию 95-летия Селенгинского района.Одним из самых ярких событий лета станет этнокультурный форум «Мелодии в степи, или как оживают забытые традиции». Вечеромв рамках этого мероприятия организаторы устраивают лазерное шоу и концерт «Великие мелодии — Великой степи» с выступлением 108 морин-хууристов. Объединённый оркестр из артистов Бурятии и Монголии выступит на сцене на воде.Перед концертом предусмотрен также квест «Тайна Селенгинской шкатулки».Гости смогут отведать природные дары, которыми богата селенгинская земля. У Селенгинского района есть свои кулинарные бренды. В первую очередь, это кумыс. Летом в районе даже проводится праздник кумыса «Цэгээ Зуга», когда все желающие могут попробовать этот целебный напиток.Желающие могут остаться здесь на второй день и стать гостями спортивного праздника «Эрын гурбан наадан», который начинается после музыкального фестиваля,. Соревнования традиционно проводятся по следующим видам спорта: национальная борьба, стрельба из лука, шагай наадан (игра в кости), hээр шаалган (разбивание кости). Самое же долгожданное и зрелищное состязание — конные скачки.