Совет отцов устроил велопробег от Улан-Удэ до «Щучки»

















Отцы и дети проделали весь нелёгкий путь вместе. Они преодолели 37 км холмистых пыльных и местами каменистых просёлочных дорог. На остановках взрослые общались и ободряли друг друга. По пути все искупались в Гурульбинском озере. Один отрезок дороги было невозможно проехать, поэтому велосипеды погрузили на уже ожидающие грузовики, а дети поехали в автобусе.



- Затем, когда осталось проехать на велосипедах последние километры до Щучьего озера, усилился ветер; этот участок оказался самым тяжёлым. Но ни обжигающее солнце, ни противный ветер не остановили уставших путешественников. Они добрались до озера и ещё участвовали в эстафетах, перетягивании каната, конкурсах, которые организовали отцы. Другие родители в это время приготовили большой казан вкусного плова, которого хватило, чтобы накормить всех 100 человек, даже с добавкой, - рассказал Сергей Ляхов. Отцы и дети проделали весь нелёгкий путь вместе. Они преодолели 37 км холмистых пыльных и местами каменистых просёлочных дорог. На остановках взрослые общались и ободряли друг друга. По пути все искупались в Гурульбинском озере. Один отрезок дороги было невозможно проехать, поэтому велосипеды погрузили на уже ожидающие грузовики, а дети поехали в автобусе.- Затем, когда осталось проехать на велосипедах последние километры до Щучьего озера, усилился ветер; этот участок оказался самым тяжёлым. Но ни обжигающее солнце, ни противный ветер не остановили уставших путешественников. Они добрались до озера и ещё участвовали в эстафетах, перетягивании каната, конкурсах, которые организовали отцы. Другие родители в это время приготовили большой казан вкусного плова, которого хватило, чтобы накормить всех 100 человек, даже с добавкой, - рассказал Сергей Ляхов.













Среди участников пробега разыграли авиабилет из Улан-Удэ до Улан-Батора – его выделила авиакомпания «Хунну Эйр». Победителем стал ученик 6 класса.



- Это было очень интересное, полезное, запоминающееся мероприятие. Дети провели время вместе с родителями, это укрепило их отношения. Они учились преодолевать трудные подъёмы и спуски, достигать цели и они гордились своими отцами, которые показывали добрый пример ответственности, здорового образа жизни, заботы о детях и участия в их интересах. В нашем современном ритме жизни самое ценное вложение – посвятить время будущему поколению, - отмечает Сергей Ляхов. Среди участников пробега разыграли авиабилет из Улан-Удэ до Улан-Батора – его выделила авиакомпания «Хунну Эйр». Победителем стал ученик 6 класса.- Это было очень интересное, полезное, запоминающееся мероприятие. Дети провели время вместе с родителями, это укрепило их отношения. Они учились преодолевать трудные подъёмы и спуски, достигать цели и они гордились своими отцами, которые показывали добрый пример ответственности, здорового образа жизни, заботы о детях и участия в их интересах. В нашем современном ритме жизни самое ценное вложение – посвятить время будущему поколению, - отмечает Сергей Ляхов.

















Как сообщал «Байкал-Daily», несколько лет назад житель микрорайона Аэропорт Улан-Удэ Сергей Ляхов



«В один момент я понял, что детям не нужны просто деньги или образование, а нужно время, которое можно провести вместе, - объясняет свою работу Сергей. - От компьютеров и гаджетов нет таких чувств, как от наших проектов». Как сообщал «Байкал-Daily», несколько лет назад житель микрорайона Аэропорт Улан-Удэ Сергей Ляхов организовал «отцовское движение» . Отец пятерых детей, председатель Совета отцов в 37-й школе, объединил отцов для занятий активным отдыхом. Главы семейств вместе с детьми устраивали велотуры, покоряли зимний Байкал, выбирались в горы . В прошлом году они прошли около 18 км по льду Чивыркуйского залива, а этой весной вновь устроили ледовый переход продолжительностью 18 км по льду Байкала. В мае прошёл футбольный турнир , организованный силами родителей. Отцы устраивают спортивные игры на свежем воздухе во время праздников.«В один момент я понял, что детям не нужны просто деньги или образование, а нужно время, которое можно провести вместе, - объясняет свою работу Сергей. - От компьютеров и гаджетов нет таких чувств, как от наших проектов».







































В велопробеге приняли участие школьники от 1 до 11 класса. Они проехали от школы №37 в посёлке Аэропорт до Щучьего озера.- Около 30 родителей поддержали детей в этом веломарафоне. Папы и мамы разработали маршрут, обеспечили питание, сопровождали на автомобилях, приготовили призы для участников, - сообщил «Байкал-Dailу» председатель Совета отцов школы №37 Сергей Ляхов.