Улан-удэнцы станцуют ёхор на площади Советов

Также горожан на этнокультурном фестивале ждут мастер-классы, выставка и концерт
В рамках Международного дня защиты детей, 95-летия со дня образования республики, Года гражданского единства в Улан-Удэ 1 июня с 10.00 до 12.30 часов на площади Советов организуют совместный праздник и этнокультурный детский фестиваль «Вместе – целая страна!».
В мероприятиях примут участие образовательные организации города, а также эвенкийская, шэнэхэнская, узбекская, азербайджанская, польская, корейская, кыргызская, армянская, литовская, казахская национально – культурные автономии и центры.
В программе: этнокультурная выставка, детский праздничный концерт, работа детских тематических площадок, торговля сувенирной продукцией, игрушками, флешмоб «Бурятский ёхор», сообщает управление по информационной политике администрации Улан-Удэ.
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