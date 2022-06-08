В Улан-Удэ небрежному подрядчику пригрозили расторжением контракта









Также местами отсутствует бетонная обойма, есть разрушения на бордюрах. Найдены и недочёты по качеству крепления бортовых камней, которые уже скривились.



- Бордюр, я считаю, некачественный. Это что за бордюр? Один дождь прошёл - уже весь выкрошен, - добавил заместитель мэра.



Все замечания подрядчик должен устранить в течении 10 дней. Иначе он рискует попасть в список недобросовестных подрядчиков и потерять контракт, сообщили в пресс-службе мэрии.



С этим подрядчиком власти города работают впервые.



- Подрядчик новый, ранее он не встречался с рабочей группой по контролю дорожного строительства. Есть моменты, есть замечания, подрядчику будет выписано предписание, он должен будет устранить недочёты и продолжить свою работу или иначе будет расторжение контракта, - сообщил заместитель председателя Улан-Удэнского горсовета депутатов Анатолий Белоусов.

Также местами отсутствует бетонная обойма, есть разрушения на бордюрах. Найдены и недочёты по качеству крепления бортовых камней, которые уже скривились.- Бордюр, я считаю, некачественный. Это что за бордюр? Один дождь прошёл - уже весь выкрошен, - добавил заместитель мэра.Все замечания подрядчик должен устранить в течении 10 дней. Иначе он рискует попасть в список недобросовестных подрядчиков и потерять контракт, сообщили в пресс-службе мэрии.С этим подрядчиком власти города работают впервые.- Подрядчик новый, ранее он не встречался с рабочей группой по контролю дорожного строительства. Есть моменты, есть замечания, подрядчику будет выписано предписание, он должен будет устранить недочёты и продолжить свою работу или иначе будет расторжение контракта, - сообщил заместитель председателя Улан-Удэнского горсовета депутатов Анатолий Белоусов.





В Улан-Удэ пригрозили расторжением контракта подрядчику, который ремонтирует дорогу на улице Трактовая протяжённостью 450 метров.За ремонтом внимательно следят в комитете городского хозяйства, так как после сдачи объекта муниципалитету надо будет обслуживать и содержать дорогу.- Мы для чего обращаем внимание сейчас, потому что на готовом объекте гораздо сложнее устранять недостатки и время поджимает. Вы сейчас в снег уйдёте, проще сейчас найти другого подрядчика, который сделает работу качественно, – сказал заместитель мэра - председатель комитета городского хозяйства Сергей Гашев.При проверке у специалисты выявили массу нарушений. Подрядчик при установке бордюр повредил деревья вдоль дороги.- Мы садим по 25 тысяч в год, тратим бюджетные деньги. Заходят спокойно всё ломают, крушат, вырезают, подрезают корни. Всё это гибнет на ходу. Одно делаем, одно лечим, другое у нас калечится, - возмутился Сергей Гашев.