В Улан-Удэ везли лошадей без документов

Владельца животных оштрафовали



В конце марта на посту весового контроля в селе Сотниково остановили автомобиль с «живым грузом». Из Свердловской и Омской областей везли в Улан-Удэ восемь лошадей. При этом на животных не было ветеринарных сопроводительных документов.



- За нарушение ветеринарного законодательства владелец животных привлечён к административной ответственности в виде штрафа, - сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Бурятии и Иркутской области.

