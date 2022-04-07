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В Улан-Удэ везли лошадей без документов

В Улан-Удэ везли лошадей без документов
Бизнес,  Фото:pixabay.com
Владельца животных оштрафовали

В конце марта на посту весового контроля в селе Сотниково остановили автомобиль с «живым грузом». Из Свердловской и Омской областей везли в Улан-Удэ восемь лошадей. При этом на животных не было ветеринарных сопроводительных документов.

- За нарушение ветеринарного законодательства владелец животных привлечён к административной ответственности в виде штрафа, - сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Бурятии и Иркутской области.
Россельхознадзор

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