Владельца животных оштрафовали
В конце марта на посту весового контроля в селе Сотниково остановили автомобиль с «живым грузом». Из Свердловской и Омской областей везли в Улан-Удэ восемь лошадей. При этом на животных не было ветеринарных сопроводительных документов.
- За нарушение ветеринарного законодательства владелец животных привлечён к административной ответственности в виде штрафа, - сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Бурятии и Иркутской области.
В Улан-Удэ везли лошадей без документов
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