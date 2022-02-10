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В Улан-Удэ пассажир и авиакомпания судились из-за повреждённого баяна

В Улан-Удэ пассажир и авиакомпания судились из-за повреждённого баяна
Бизнес,  Фото:Baikal-daily.ru
В полёте был повреждён музыкальный инструмент стоимостью почти полмиллиона рублей

В Улан-Удэ мужчина, который после полёта получил повреждённый баян, судился с авиакомпанией. Спор в итоге дошёл до Верховного суда Бурятии.

Во время полёта был повреждён баян производства Германии, который пассажир сдал в багаж. Профессиональный инструмент дорогой, он стоит более 400 тысяч рублей.

Претензии музыкант предъявил к авиакомпании, аргументировав тем, что перевозчик несёт ответственность за повреждение багажа. Мужчина требовал взыскать ему полную стоимость баяна.

Районный суд удовлетворил иск мужчины. В суде был представлен коммерческий акт о повреждении багажа, составленный в аэропорту «Байкал». Районный суд взыскал с авиакомпании полную стоимость инструмента, исходя из цен на аналогичный баян.

Однако затем была подана апелляционная жалоба в Верховный суд Бурятии. Верховный суд с выводами районного уже не согласился, поскольку багаж был сдан к воздушной перевозке без объявления ценности.

По закону, перевозчик несёт ответственность за утрату или порчу багажа в размере его объявленной ценности. Если таковой нет, то применяется правило: не более 600 рублей за килограмм веса багажа.

Сдавая в багаж музыкальный инструмент пассажир не объявил его ценность и не внёс дополнительную плату за эту услугу.

- Учитывая, что вес багажа 14 килограммов, сумма ущерба, подлежащая взысканию, составила 8 400 рублей из расчёта 14 кг на 600 рублей. В связи с неприменением районным судом к спору положений пп.2 п.1 ст. 119 Воздушного Кодекса РФ решение суда отменено, принято новое – об удовлетворении иска частично, - сообщили в пресс-службе Верховного суда Бурятии.
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