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Бурятское УФАС аннулировало закупку театра оперы и балета

Бурятское УФАС аннулировало закупку театра оперы и балета
Бизнес,  Фото:Сергей Тарасенко
Начальная цена контракта была 655 тысяч рублей

Управление федеральной антимонопольной службы по Бурятии выдало Бурятскому театру оперы и балета предписание об аннулировании закупки обслуживания охранной и пожарной сигнализации. Закупка в форме запроса котировок с начальной ценой контракта 655 тысяч рублей, была объявлена в конце прошлого года, сообщает пресс-служба Бурятского УФАС.

Несоответствия обнаружили в объявленных торгах по обслуживанию охранно-пожарной сигнализации - эту работу можно выполнить только при наличии соответствующей лицензии, выданной МЧС России. Кроме того, в техзадание заказчик включил проектные и ремонтные работы, требующие лицензии уже от минкультуры России, ведь здание театра - объект культурного наследия.

Порядок привлечения субподрядчиков в документации о закупке не был оговорён театром.

Тем самым, в закупке были объединены работы, которые могут выполнять подрядчики с лицензиями в разных сферах деятельности, что уменьшает количество потенциальных участников и ограничивает конкуренцию.

Согласно предписанию УФАС, запрос предложений с нарушениями законодательства о закупках должен быть аннулирован до 9 февраля.
УФАС театр оперы и балета

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