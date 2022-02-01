Начальная цена контракта была 655 тысяч рублей
Управление федеральной антимонопольной службы по Бурятии выдало Бурятскому театру оперы и балета предписание об аннулировании закупки обслуживания охранной и пожарной сигнализации. Закупка в форме запроса котировок с начальной ценой контракта 655 тысяч рублей, была объявлена в конце прошлого года, сообщает пресс-служба Бурятского УФАС.
Несоответствия обнаружили в объявленных торгах по обслуживанию охранно-пожарной сигнализации - эту работу можно выполнить только при наличии соответствующей лицензии, выданной МЧС России. Кроме того, в техзадание заказчик включил проектные и ремонтные работы, требующие лицензии уже от минкультуры России, ведь здание театра - объект культурного наследия.
Порядок привлечения субподрядчиков в документации о закупке не был оговорён театром.
Тем самым, в закупке были объединены работы, которые могут выполнять подрядчики с лицензиями в разных сферах деятельности, что уменьшает количество потенциальных участников и ограничивает конкуренцию.
Согласно предписанию УФАС, запрос предложений с нарушениями законодательства о закупках должен быть аннулирован до 9 февраля.
Бурятское УФАС аннулировало закупку театра оперы и балета
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