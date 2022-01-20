Более 5000 семей Бурятии приобрели жильё в 2021 году с помощью ипотеки Сбера

Байкальский банк Сбербанка подвёл итоги ипотечного кредитования в 2021 году



По данным территориального банка, общий объём жилищного кредитования в Бурятии, Иркутской области, Забайкальском крае, Якутии (по сравнению с 2020 годом) увеличился на 44% и составил 118, 6 млрд рублей (+36304 млн рублей). В Бурятии с помощью жилищных кредитов Сбера в прошлом году недвижимость приобрели 5871 клиент. Объём ипотечных займов Сбербанка в республике в прошлом году был увеличен на 44% (+4,5 млрд рублей) и составил 14,6 млрд рублей.



Анализируя особенности ипотечного кредитования в регионах, эксперты банка на общем фоне роста количества ипотечных займов и объёмов выданных кредитов отмечают также увеличение спроса жителей Бурятии на готовое жильё. Доля данной категории недвижимости в оформленных ипотечных займах в республике через Сбербанк в 2021 году составила 75% (+6,4% по сравнению с 2020 годом). При этом объём жилищных займов на строящееся жилье в регионе снизился – в 2021 году он составил 18% ( -8,8% в сравнении с 2020 г.). В Якутии доля ипотечных кредитов, выданных на приобретение квартир в строящихся объектах, в прошлом году составила 23%, в Иркутской области – 10%, однако и в этих регионах снижение интереса к строящейся недвижимости у клиентов, оформляющих ипотеку, также имеет место. Исключение составляет Забайкальский край, где в 2021 г. доля строящегося жилья в ипотечном кредитовании выросла на 1,5% и составила 18%.



Чаще всего недвижимость на первичном рынке жилья (строящееся жильё) в кредит жители Бурятии в 2021 году приобретали по программе «Дальневосточная ипотека», почти каждый второй объект недвижимости приобретался именно с её помощью (48% ипотечных займов). Экспертами Сбера составлен портрет типичного заёмщика по ипотеке в республике. Чаще всего жилищный кредит в 2021 году оформляли женщины в возрасте от 35 до 45 лет. Как правило в ипотеку приобретается недвижимость площадью до 35 кв. м., стоимостью до 3,1 млн. рублей. У заёмщиков имеется стабильный доход и имеется возможность для оплаты первоначального взноса в размере 15% оформленного ипотечного займа. Средний срок кредитования составил 20 лет.



- Население региона растёт, особенно в столице республики. Появляется спрос жителей на собственное жилье, и соответственно растёт и интерес клиентов к ипотечным продуктам Сбера. В 2021 году по сравнению с 2020 годом доля Сбера в объёме жилищного кредитования в регионе увеличилась на 5% и составила 67,3%. За прошлый год уровень процентных ставок оставался значительно низким и достиг своего исторического минимума. Это позволило большому количеству семей приобрести жилье в ипотеку, отмечу, что в сравнении с 2020 годом количество кредитов на приобретение готового жилья в Бурятии увеличилось на 29%. Такая динамика, на мой взгляд, связана с тем, что Сбер постоянно улучшает свои ипотечные предложения для населения. Плюс стимулирующим фактором для инвестирования денежных средств в недвижимость и принятия положительного решения о подаче заявки на ипотечный кредит является рост стоимости квадратного метра жилья* в регионе, - заявил Денис Лепчугов, управляющий Бурятским отделением Сбербанка.



* Стоимость готового жилья в Улан-Удэ в 2021 г. увеличилась с 68580 руб./кв. м (декабрь 2020 г.) до 89362 руб./кв. м (декабрь 2021 г.). Стоимость недвижимости в строящихся объектах увеличилась с 50750 руб./кв. м до 71000 руб./кв. м.



Справка



Байкальский банк ПАО Сбербанк осуществляет деятельность на территории Иркутской области, Забайкальского края, Республики Бурятии, Республики Саха (Якутия).



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