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В Иркутской области предприятие оштрафовали за сход вагонов

В Иркутской области предприятие оштрафовали за сход вагонов
Бизнес,  Фото:pixabay.com
Вагоны сошли на путях необщего пользования

Байкальская транспортная прокуратура завершила проверку по факту схода четырёх вагонов. Инцидент произошёл 11 октября на путях необщего пользования на станции Киренга в посёлке Магистральный Иркутской области.

- Установлено, что владельцем пути необщего пользования № 53 ООО «ПромЛесТранс» не обеспечена безопасность движения и сохранность подвижного состава по причине неудовлетворительного содержания железнодорожного пути необщего пользования. В связи с этим допущен сход четырёх вагонов, - сообщили «Байкал-Dailу» в Байкальской транспортной прокуратуре.

Прокуратура в адрес руководства ООО «ПромЛесТранс» внесла представление. Оно рассмотрено и удовлетворено, виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности в виде выговора.

- Кроме того, в отношении должностного лица ООО «ПромЛесТранс» возбуждено дело об административных правонарушениях по ч. 6 ст. 11.1 КоАП РФ «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта на железнодорожных путях общего пользования, за исключением случаев, предусмотренных частями 1 - 5 настоящей статьи, если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния». По результатам рассмотрения административного дела Сибирским управлением Госжелдорнадзора должностное лицо ООО «ПромЛесТранс» привлечено к административной ответственности с назначением наказания в виде административного штрафа, - уточнили в Байкальской транспортной прокуратуре.

Постановление по делу об административном правонарушении в законную силу не вступило.
сход с рельсов Байкальская транспортная прокуратура

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