В Иркутской области предприятие оштрафовали за сход вагонов

Вагоны сошли на путях необщего пользования
Байкальская транспортная прокуратура завершила проверку по факту схода четырёх вагонов. Инцидент произошёл 11 октября на путях необщего пользования на станции Киренга в посёлке Магистральный Иркутской области.
- Установлено, что владельцем пути необщего пользования № 53 ООО «ПромЛесТранс» не обеспечена безопасность движения и сохранность подвижного состава по причине неудовлетворительного содержания железнодорожного пути необщего пользования. В связи с этим допущен сход четырёх вагонов, - сообщили «Байкал-Dailу» в Байкальской транспортной прокуратуре.
Прокуратура в адрес руководства ООО «ПромЛесТранс» внесла представление. Оно рассмотрено и удовлетворено, виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности в виде выговора.
- Кроме того, в отношении должностного лица ООО «ПромЛесТранс» возбуждено дело об административных правонарушениях по ч. 6 ст. 11.1 КоАП РФ «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта на железнодорожных путях общего пользования, за исключением случаев, предусмотренных частями 1 - 5 настоящей статьи, если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния». По результатам рассмотрения административного дела Сибирским управлением Госжелдорнадзора должностное лицо ООО «ПромЛесТранс» привлечено к административной ответственности с назначением наказания в виде административного штрафа, - уточнили в Байкальской транспортной прокуратуре.
Постановление по делу об административном правонарушении в законную силу не вступило.
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