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В Улан-Удэ демонтируют незаконно установленные рекламные конструкции

В Улан-Удэ демонтируют незаконно установленные рекламные конструкции
Бизнес,  Фото:pixabay.com
На улице Жердева выявили шесть незаконно установленных рекламных конструкций

В столице Бурятии проводятся рейды по выявлению незаконно размещенных информационных и рекламных конструкций на фасадах зданий.

В этом году рейды прошли по улицам Смолина, Терешковой, Борсоева, Бабушкина, Лимонова, Куйбышева, проспекту 50-летия Октября, сообщают в комитете по архитектуре и градостроительству.

Специалисты провели рейд по улице Жердева и обнаружили шесть рекламных конструкций, установленных без разрешения. Собственникам выданы предписания о демонтаже в течение одного месяца.

Установка любой рекламной конструкции на территории города, независимо от места и формы собственности, должна быть согласована с комитетом.
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