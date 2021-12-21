На улице Жердева выявили шесть незаконно установленных рекламных конструкций
В столице Бурятии проводятся рейды по выявлению незаконно размещенных информационных и рекламных конструкций на фасадах зданий.
В этом году рейды прошли по улицам Смолина, Терешковой, Борсоева, Бабушкина, Лимонова, Куйбышева, проспекту 50-летия Октября, сообщают в комитете по архитектуре и градостроительству.
Специалисты провели рейд по улице Жердева и обнаружили шесть рекламных конструкций, установленных без разрешения. Собственникам выданы предписания о демонтаже в течение одного месяца.
Установка любой рекламной конструкции на территории города, независимо от места и формы собственности, должна быть согласована с комитетом.
В Улан-Удэ демонтируют незаконно установленные рекламные конструкции
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