В Бурятии оценили готовность ТРЦ к новогоднему наплыву покупателей

И.о. министра промышленности, торговли и инвестиций Бурятии отметил «некоторую стабилизацию эпидситуации»



В минпроме отметили готовность предприятий торговли к новогоднему наплыву покупателей. В пресс-службе правительства Бурятии сообщили, что минпромом организована работа по обеспечению мер профилактики коронавирусной инфекции в организациях торговли, общепита и сферы услуг.



В преддверии сезонного повышения посещаемости торговых центров мобильные группы министерства промышленности и торговли и комитета по потребительскому рынку администрации Улан-Удэ проводят рейды для обеспечения противоэпидемических мер.



- Я хочу, в первую очередь, поблагодарить все торговые центры, работников и руководство торговых центров, всю непродовольственную розницу, которые смогли организовать меры профилактики, работу по QR-коду. Я думаю, что сейчас некоторая стабилизация эпидситуации произошла – это результат в том числе и нашей общей работы, которая была направлена на то, что люди начали прививаться. И сегодня, в преддверии новогодних праздников, я хочу обратиться к нашим заведениям общепита. Нам нужно обеспечить меры профилактики, - это нужно для того, чтобы сохранить здоровье посетителей, - отметил и.о. министра промышленности, торговли и инвестиций Бурятии Алексей Оловянников.



Руководитель министерства сообщил, что за соблюдением противоэпидемических мер следят мобильные группы, сформированные из специалистов, прошедших обучение.



- Мобильные группы выходят в рейды практически ежедневно. А с 1 декабря мы работаем и в ночное время. Скажу, что нарушения сегодня присутствуют, мы их постоянно выявляем, - сказал Алексей Оловянников.



В прошлые сутки всего по республике работало 75 мобильных групп. Проверками охвачено более 600 объектов в столице и районах республики.





