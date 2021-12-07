И.о. министра промышленности, торговли и инвестиций Бурятии отметил «некоторую стабилизацию эпидситуации»
В минпроме отметили готовность предприятий торговли к новогоднему наплыву покупателей. В пресс-службе правительства Бурятии сообщили, что минпромом организована работа по обеспечению мер профилактики коронавирусной инфекции в организациях торговли, общепита и сферы услуг.
В преддверии сезонного повышения посещаемости торговых центров мобильные группы министерства промышленности и торговли и комитета по потребительскому рынку администрации Улан-Удэ проводят рейды для обеспечения противоэпидемических мер.
- Я хочу, в первую очередь, поблагодарить все торговые центры, работников и руководство торговых центров, всю непродовольственную розницу, которые смогли организовать меры профилактики, работу по QR-коду. Я думаю, что сейчас некоторая стабилизация эпидситуации произошла – это результат в том числе и нашей общей работы, которая была направлена на то, что люди начали прививаться. И сегодня, в преддверии новогодних праздников, я хочу обратиться к нашим заведениям общепита. Нам нужно обеспечить меры профилактики, - это нужно для того, чтобы сохранить здоровье посетителей, - отметил и.о. министра промышленности, торговли и инвестиций Бурятии Алексей Оловянников.
Руководитель министерства сообщил, что за соблюдением противоэпидемических мер следят мобильные группы, сформированные из специалистов, прошедших обучение.
- Мобильные группы выходят в рейды практически ежедневно. А с 1 декабря мы работаем и в ночное время. Скажу, что нарушения сегодня присутствуют, мы их постоянно выявляем, - сказал Алексей Оловянников.
В прошлые сутки всего по республике работало 75 мобильных групп. Проверками охвачено более 600 объектов в столице и районах республики.
В Бурятии оценили готовность ТРЦ к новогоднему наплыву покупателей
Бизнес, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
И.о. министра промышленности, торговли и инвестиций Бурятии отметил «некоторую стабилизацию эпидситуации»
Контракт на поставку бурятской продукции заключен с китайской компанией
«Замедление и блокировка - это то, чего мы в принципе не хотим применять», - заявили в ведомстве
В Бурятском отделении Сбербанка это связывают с восстановлением спроса
Цеху по производству жидких моющих, чистящих и дезинфицирующих средств в колонии уже два года
Трудовые отношения между работником и организацией не были оформлены надлежащим образом
Техническая или посевная конопля не имеет наркотических свойств
Приезжающие в республику туристы назвали лучшим санузел на природе и в сельской местности в Заиграевском районе
Также отмечался исторический максимум активности клиентов
С будущего года зоопарки не смогут работать без лицензии
В Улан-Удэ открылась выставка рисунков «особенных» учащихся
Бизнесменам грозит административная ответственность
В республике активно пользуются услугами СберЛогистики
Бизнесмена задержали таможенники и сотрудники УФСБ
Бизнес, 02.12.2021
Машины будут выпускаться под маркой «Мозо»