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Бурятия избежала московского сценария ковид-ограничений

Бурятия избежала московского сценария ковид-ограничений
Бизнес,  Фото:Сергей Тарасенко
Бизнес-омбудсмен Бурятии прокомментировал введённую систему QR-кодов

В Бурятии предлагали введение ковидных ограничений, которые установили московские власти, сообщил уполномоченный по защите прав предпринимателей в республике Чингис Матхеев. 30 октября он выпустил обращение по поводу введённых QR-кодов для посещения общественных мест.

- Дорогие друзья! Уважаемые предприниматели! Решение по введению системы QR-кодов в Республике Бурятия было очень непростым. Я, как член оперативного штаба по ковиду не буду скрывать, что несколько раз (штаб от 25.10.2021 г.) Управление Роспотребнадзора по Бурятии предлагало ограничения по типу Москвы. Благодаря последовательной позиции Главы Бурятии Алексея Цыденова основная часть бизнеса нашей республики продолжает свою работу с проверкой посетителей на QR-коды, - сообщил на своей странице в соцсети Чингис Матхеев.

Он заявил, «что трудностей не избежать, но по общему мнению наших предпринимателей – если делать выбор между полноценным локдауном и возможностью работать с кодами, то выбор очевиден – работать!» Ограничения в Бурятии вводятся с 30 октября по 7 ноября, и в настоящее время их продление не предусмотрено, подчеркнул Чингис Матхеев.

Бизнес-омбудсмен обратился ко всем жителям Бурятии с просьбой «относиться с максимальным пониманием к работникам сферы малого и среднего бизнеса, в первую очередь к контролерам, которые должны делать свою работу и проверять соблюдение требований».

- Мы можем принимать это или нет, но опыт стран, наиболее эффективно борющихся с ковидом показывает, что единственным способом победить пандемию и вернуться к «нормальной жизни» является вакцинация. Поэтому призываю всех вакцинироваться самим и способствовать вакцинации других! Проблем у нас хватает, но иногда не всё в наших руках, - заключил Чингис Матхеев.

Период с 30 октября по 7 ноября в России объявлены нерабочими днями. В Москве частичный локдаун стартовал уже 28 октября. Закрыты непродовольственные розничные магазины, предприятия общепита (за исключением доставки и работы на вынос), кинотеатры, стоматологические клиники, МФЦ, салоны красоты, фитнес-центры, развлекательные и культурные центры. Исключение сделали для музеев и театров, но оговорками о наличии QR-кодов (даются привитым и недавно переболевшим) и масок у посетителей.

В Бурятии же общественные места можно посетить при наличии QR-кода о вакцинации или перенесённом коронавирусе, либо же предоставив отрицательный тест на COVID-19 методом ПЦР, сделанный за 72 часа до посещения.

Особый режим пропуска в период нерабочих дней действует при посещении предприятий общественного питания, торговых центров, торговых комплексов, а также торгово-развлекательных комплексов, объектов торговли непродовольственными товарами, СПА-салонов, салонов красоты, маникюрных, косметических, массажных салонов, соляриев, саун, бассейнов, фитнес-залов, закрытых спортивных сооружений, физкультурно-спортивных комплексов, открытых термальных бассейнов, библиотек, читальных залов Государственного архива, музеев, театрально-зрелищных учреждений, организаций культурно-досугового типа, гостиниц, отелей, домов отдыха, санаторно-курортных учреждений.

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