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Бизнес Бурятии может сэкономить на приёме оплаты от клиентов
Бизнес Бурятии может сэкономить на приёме оплаты от клиентов

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Бизнес Бурятии может сэкономить на приёме оплаты от клиентов

Бизнес Бурятии может сэкономить на приёме оплаты от клиентов
Бизнес,  Фото:банк Авангард
До конца года приём оплаты по QR-коду без комиссии

Представители малого и среднего бизнеса республики, подключившие новый сервис приёма платежей по QR-коду Системы быстрых платежей (СБП), получили первые компенсационные выплаты в рамках госпрограммы. Программа предусматривает ежемесячный возврат суммы комиссий, уплаченных предпринимателями банкам до 31 декабря 2021 года. На эти цели из федерального бюджета выделено 500 млн рублей.

Приём оплаты по QR-коду СБП - современная альтернатива торговому эквайрингу от платёжной системы Банка России. Её основные преимущества – низкая стоимость и высокая скорость платежей. Деньги зачисляются на счёт продавца в течение 15 секунд. Комиссия существенно ниже, чем при приёме оплаты картами, и не превышает 0,7%. Для компаний, занимающихся торговлей товарами повседневного спроса или оказывающих услуги в сферах здравоохранения, образования, транспорта, она составит всего 0,4%. К услуге могут подключиться как розничные торговые точки, так и интернет-магазины.

Ведущие банки уже добавили сервис к опциям своих мобильных приложений, и оплатить покупку по QR-коду СБП сегодня может практически любой покупатель. До 1 октября 2021 года обеспечить частным лицам возможность оплаты по QR-коду СБП обязаны все системно значимые банки страны.

- Мы уже перечислили компенсацию за июль и август. Все происходит автоматически. Клиентам не требуется писать никаких заявлений, - отмечает Гарма Гармаев, глава офиса банка Авангард в Улан-Удэ, одним из первых предложивших услугу в регионе. – Интерес к услуге растёт. Этому способствует как продуманная тарифная политика СБП, так и поддержка государства. А ещё простота подключения. Например, наши клиенты могут это сделать удалённо без установки дополнительного оборудования. Достаточно оставить заявление в интернет-банке, и их терминал обновится автоматически.

Сервис приёма платежей через СБП выгоден и актуален для бизнеса, даже без учёта действующей до конца года госпрограммы. При этом расходы на традиционный эквайринг в 2022 году могут вырасти, поскольку международные платёжные системы планируют увеличивать межбанковские комиссии, что приведёт к неизбежному росту банковских комиссий для торговых точек.
Авангард банки

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