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В Иркутской области впервые начнут производить рыбно-овощные консервы

В Иркутской области впервые начнут производить рыбно-овощные консервы
Бизнес,  Фото:pixabay.com
Рыбный цех открыли в Ангарске

В Ангарске открыли цех по производству рыбной продукции и полуфабрикатов. Оборудование для новых производственных линий закупили за счёт средств гранта, полученного в 2019 году, сообщили в пресс-службе правительства Иркутской области.

В новом цехе площадью 500 кв. м установлено современное технологическое оборудование, позволяющее производить рыбно-овощные консервы. Это новый для региона вид продукции.

Кроме того, в цехе установлен пельменный аппарат мощностью около 300 кг/час для производства рыбных пельменей и вареников. Отличительная особенность планируемой к производству продукции – детская линейка полуфабрикатов, которые будут выпускаться в форме ракушек, солнышка, смайликов, фигурок животных и т. д. Выпускаемая продукция ориентирована на внутренний и внешний рынки.

На средства гранта приобретены также вакуумные машины для упаковки продукции, в том числе одна – с газовым оборудованием (т. е. продукция будет упаковываться в газовую среду, что увеличит сроки её хранения). Для дезинфекции на предприятии установлены современные санпропускники и установка «холодный туман».

Цех открыт на базе рыбоперерабатывающего предприятия, являющегося одним из крупнейших производителей рыбной продукции на территории Иркутской области. Продукция компании представлена на рынках Иркутской области, Забайкальского края, Республики Бурятия, Красноярского края, а также за рубежом.


рыба
 
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