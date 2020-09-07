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В Улан-Удэ на ремонте теплотрассы вместе 25 человек работали всего 9

В Улан-Удэ на ремонте теплотрассы вместе 25 человек работали всего 9
Бизнес,  Фото:Baikal-daily.ru
Рабочая группа по контролю за качеством работы теплоэнергетического комплекса выявила сразу несколько замечаний

7 сентября в Улан-Удэ состоялось выездное заседание рабочей группы по контролю за качеством работы теплоэнергетического комплекса. Депутаты и общественники проверили ремонт участка тепломагистрали №1 по улице Октябрьская в Железнодорожном районе.

Контракт по объекту заключен до 1 ноября, его цена составила 58,5 млн рублей. К работам приступили в мае этого года - к началу сентября техническая готовность объекта составляла 69,9%. Работы на объекте завершатся к 15 сентября, останется только благоустройство, что не будет мешать началу отопительного сезона.



Депутаты увидели сразу несколько значительных недостатков – так, ямы плохо огорожены, что составляет опасность для прохожих горожан. Также, по словам подрядчика, на объекте должны работать 25 человек, однако депутаты увидели на месте только девять. 

- Работы нужно планировать так, чтобы они завершались не в ноябре, а к началу отопительного сезона. Чтобы не было угрозы срыва сезона. У нас стоят большие задачи по улучшению качества теплоснабжения, температурный график повышается на 5% градусов – это позволит дать ещё больше тепла в дома жителей, без новых магистралей этих показателей не добьешься, - сказал депутат, председатель комитета городского хозяйства, транспорта и связи Улан-Удэнского горсовета депутатов Сергей Бурдиков.

Представитель МУП «Улан-Удэстройзаказчик» поблагодарил депутатов за контроль и пообещал исправить все замечания, выдать подрядчику все предписания.

- Как вы видите, объект непростой, необходимо было, не перекрывая теплоснабжение, строить новое. Будут улучшения по размерам трубы, по температурным нормам. Те замечания, которые мы увидели, подрядная организация и МУП «Улан-Удэстройзакачик» исправят совместно. Думаю, надо будет контролировать ход работ ежедневно, - сказал председатель Улан-Удэнского горсовета депутатов Чимит Бальжинимаев.


ГорсоветУУ теплоснабжение
 
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