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Бурятская филармония переезжает в Дом печати

Бурятская филармония переезжает в Дом печати
Бизнес,  Фото:Baikal-daily.ru
Бок о бок с журналистами сотрудникам филармонии придётся жить несколько лет

Бурятская филармония переезжает в здание Дома печати, что находится на улице Каландаришвили в центре Улан-Удэ. В этом здании расположены ряд известных СМИ республики. Филармонии выделили помещения на четвёртом этаже здания.

Как сообщал «Байкал-Daily», здание Бурятской филармонии признали аварийным. Там перестали проводить концерты, также помещение покинула приёмная Дмитрия Медведева. Представители партии «Единая Россия» также ранее поселились рядом с журналистами.

Переезд состоится в течение ноября, сообщили «Байкал-Daily» в пресс-службе Бурятской филармонии. В Доме печати будет трудится административный персонал, а концерты уже давно проводятся на других площадках: в театрах, в музыкальном колледже имени Чайковского, КДЦ «Феникс» и даже в ресторанах.

На какой срок переселили филармонию в Дом печати, пока неизвестно.

- Сейчас ищут средства для составления проектно-сметной документации. Когда средства будут найдены, документация будет составлена, будут искать деньги на само реконструкцию и затем уже пойдёт строительство. Процесс на несколько лет, - пояснили в пресс-службе.

Три года назад, в 2016 году, депутаты Народного Хурала поднимали вопрос о сокращении филармонии как отдельного учреждения. Штат хотели сократить до трёх человек и сделать отделом в составе министерства культуры республики. Здание хотели передать театру «Байкал». Эта новость вызвала бурное обсуждение. Жители республики были настолько возмущены, что предложили «упразднить Народный Хурал». После этого вопрос больше не обсуждался.
филармония дом печати
 
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