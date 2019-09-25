 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

25 Сентября

24 Сентября

Популярное

Здание Бурятской филармонии признали аварийным

Здание Бурятской филармонии признали аварийным
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Концертов в Бурятской филармонии в ближайшее время не будет

Здание Бурятской филармонии в центре Улан-Удэ после инженерного обследования признано аварийным. Концерты на ближайшее время отменены. Об этом сообщила художественный руководитель Бурятской филармонии Наталья Уланова.

- Здание признано аварийным, и нам не рекомендуют там делать концерты, - пояснила она.

По словам Натальи Улановой, «перспектива ремонта пока весьма далека, но работа в этом направлении идёт».

Пока коллектив филармонии начинает кочевой образ жизни. Концерты филармонии будут идти на разных площадках Улан-Удэ: колледж искусств имени Чайковского, КДЦ «Феникс», театры.

- Также мы открыты для клубов, ДК, галерей, библиотек, ФСК и других залов, где хотят слышать хорошую музыку! Но, самое главное, мы надеемся на поддержку вас - наших зрителей, для которых мы работали и будем продолжать работать, несмотря ни на что! Надеемся, вы будете приходить и в другие залы тоже, - отметила Наталья Уланова.

Ранее та же участь постигла и здание, где располагался театр кукол «Ульгэр» и музей природы Бурятии. Это здание в центре города также было признано аварийным и закрыто для посещений.

В 2016 году отдельные депутаты Народного Хурала Бурятии поднимали вопрос о сокращении Бурятской филармонии как отдельного учреждения. Здание предлагали отдать театру «Байкал». Тогда обсуждение ликвидации филармонии вызвало большой скандал и дальше разговоров дело не пошло.

Кстати, весной приёмная партии «Единая Россия», которая занимала часть Бурятской филармонии, временно переехала как раз из-за реконструкции. «Единороссы» поселились в Доме печати, что привело к шуткам бурятских журналистов.

филармония
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Здание Бурятской филармонии признали аварийным
Здание Бурятской филармонии признали аварийным
Общество, 25.09.2019
Концертов в Бурятской филармонии в ближайшее время не будет
В Улан-Удэ прилетела сборная Франции по боксу
В Улан-Удэ прилетела сборная Франции по боксу
Общество, 25.09.2019
Сборная Франции прилетела в столицу Бурятии сегодня утренним рейсом
Бурятские балетные спектакли вызвали интерес у экспертов «Золотой маски»
Бурятские балетные спектакли вызвали интерес у экспертов «Золотой маски»
Общество, 25.09.2019
«Бурятские сказки и легенды» и «Талисман» попали в поле зрения критиков
В Бурятии мальчик из детдома вернулся в родную семью
В Бурятии мальчик из детдома вернулся в родную семью
Общество, 25.09.2019
Коллектив центра «Звёздный» поздравил воспитанника с радостным событием
Жителей Бурятии будут штрафовать за оружие в дни чемпионата мира по боксу
Жителей Бурятии будут штрафовать за оружие в дни чемпионата мира по боксу
Общество, 25.09.2019
Во время чемпионата мира по боксу среди женщин в Улан-Удэ введут запрет на оружие
Бывший главный лесничий Бурятии отметил 90-летие
Бывший главный лесничий Бурятии отметил 90-летие
Общество, 25.09.2019
20 сентября 90-летний юбилей отметил ветеран лесного хозяйства Михаил Аркадьевич Шапкин
В нацпарке Бурятии прошла спартакиада
В нацпарке Бурятии прошла спартакиада
Общество, 25.09.2019
Сотрудников наградили почётными грамотами
В Бурятии в Байкал выпустили 10 тысяч мальков сазана
В Бурятии в Байкал выпустили 10 тысяч мальков сазана
Общество, 25.09.2019
Акция прошла в селе Турка Прибайкальского района. «Байкал-Daily» представляет фоторепортаж с места событий
В Бурятии «свадьбы» изюбрей стали молчаливыми из-за волков
В Бурятии «свадьбы» изюбрей стали молчаливыми из-за волков
Общество, 25.09.2019
Любопытным фактом поделились сотрудники Фролихинского заказника на Байкале  
ГИБДД опровергла слухи о штрафах с камеры в центре Улан-Удэ
ГИБДД опровергла слухи о штрафах с камеры в центре Улан-Удэ
Общество, 25.09.2019
Улан-удэнцы распространяют неверную информацию о штрафах, которые якобы собирает камера на Коммунистической
Параспортсмены Бурятии завоевали золотые медали в Крыму
Параспортсмены Бурятии завоевали золотые медали в Крыму
Общество, 25.09.2019
Сборную республики на спортивном фестивале представили два человека
В Улан-Удэ выставят творческие работы школьников
В Улан-Удэ выставят творческие работы школьников
Общество, 25.09.2019
Будут представлены более 60 работ учащихся и 40 работ преподавателей
Многодетным семьям Бурятии помогут с оплатой ипотеки
Многодетным семьям Бурятии помогут с оплатой ипотеки
Общество, 25.09.2019
Семьи с тремя и более детьми смогут получить 450 тысяч на погашение ипотеки

Позитив

Реплика

Куда сходить?

Лонгриды

Блоги

Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
353-й
02.09.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
200 эвенков Россошино vs Нефритовый «бизнес» ЗГРП
29.06.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Волшебная власть воды
17.06.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Врачи Бурятии: наказать vs помочь
28.05.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Отчёт по проектам
22.04.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Бомжи: отстреливать или запирать в вольеры?
01.04.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Долг перед женщиной
05.03.2019
Загрузка...
^