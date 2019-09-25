Концертов в Бурятской филармонии в ближайшее время не будет
Здание Бурятской филармонии в центре Улан-Удэ после инженерного обследования признано аварийным. Концерты на ближайшее время отменены. Об этом сообщила художественный руководитель Бурятской филармонии Наталья Уланова.
- Здание признано аварийным, и нам не рекомендуют там делать концерты, - пояснила она.
По словам Натальи Улановой, «перспектива ремонта пока весьма далека, но работа в этом направлении идёт».
Пока коллектив филармонии начинает кочевой образ жизни. Концерты филармонии будут идти на разных площадках Улан-Удэ: колледж искусств имени Чайковского, КДЦ «Феникс», театры.
- Также мы открыты для клубов, ДК, галерей, библиотек, ФСК и других залов, где хотят слышать хорошую музыку! Но, самое главное, мы надеемся на поддержку вас - наших зрителей, для которых мы работали и будем продолжать работать, несмотря ни на что! Надеемся, вы будете приходить и в другие залы тоже, - отметила Наталья Уланова.
Ранее та же участь постигла и здание, где располагался театр кукол «Ульгэр» и музей природы Бурятии. Это здание в центре города также было признано аварийным и закрыто для посещений.
В 2016 году отдельные депутаты Народного Хурала Бурятии поднимали вопрос о сокращении Бурятской филармонии как отдельного учреждения. Здание предлагали отдать театру «Байкал». Тогда обсуждение ликвидации филармонии вызвало большой скандал и дальше разговоров дело не пошло.
Кстати, весной приёмная партии «Единая Россия», которая занимала часть Бурятской филармонии, временно переехала как раз из-за реконструкции. «Единороссы» поселились в Доме печати, что привело к шуткам бурятских журналистов.
Здание Бурятской филармонии признали аварийным
Общество, Фото:
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