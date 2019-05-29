Приёмная Дмитрия Медведева переехала в неожиданное место
Сегодня в Доме печати на улице Каландаришвили, где размещены редакции ряда крупных СМИ, появились новые соседи. На первом этаже разместилась региональная общественная приёмная председателя партии «Единая Россия» Дмитрия Медведева. Табличка гласит, что приём ведётся по вторникам, средам и четвергам с 10 до 17 часов.
Прежде общественная приёмная Медведева размещалась в Бурятской филармонии. Переезд связан с реконструкцией этого здания.
Как сообщал «Байкал-Daily», в 2014 году мэрия Улан-Удэ по суду выселяла горисполком партии «Единая Россия» из помещения на проспекте Победы. Это помещение партия снимала за смешные деньги – чуть более 7 тысяч рублей в месяц.
В Улан-Удэ «единороссы» поселились рядом с журналистами
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